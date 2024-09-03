मंगलवार को सुजलॉन एनर्जी के शेयर सुर्खियों में हैं, क्योंकि कंपनी की सहायक कंपनी, सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, पर तमिलनाडु जीएसटी विभाग द्वारा ₹20,000 का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना CGST और TNGST अधिनियम, 2017 की धारा 125 के तहत, 2019-20 अवधि के लिए GSTR-1 फाइलिंग में एक मामूली त्रुटि के कारण लगाया गया है।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस जुर्माने का उसके वित्तीय, ऑपरेशन या अन्य कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सोमवार को सुजलॉन एनर्जी के शेयर 2.69% की गिरावट के साथ ₹73.79 पर बंद हुए। शेयर का मार्केट कैप ₹1 लाख करोड़ था। बीएसई पर पिछले सत्र में 59.38 लाख शेयरों के कारोबार के साथ कुल कारोबार ₹43.72 करोड़ रहा।

पिछले एक साल में सुजलॉन एनर्जी के शेयरों ने 195.40% का रिटर्न दिया है और पिछले दो साल में 812% की वृद्धि की है। हालांकि, पिछले दो हफ्तों में इस मल्टीबैगर स्टॉक में 8.63% की गिरावट देखी गई है।

सुजलॉन एनर्जी के शेयर बीएसई पर 13 सितंबर 2023 को 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर ₹21.71 पर पहुंच गए थे, जबकि 13 अगस्त 2024 को 52 सप्ताह के उच्च स्तर ₹84.40 पर पहुंचे थे।