सुजलॉन के निवेशक रहें सतर्क! ₹51 का सपोर्ट टूटा तो बढ़ सकता है गिरावट का खतरा, जानें एक्सपर्ट की राय

Suzlon Energy Share Price: सुजलॉन एनर्जी के निवेशकों के लिए फिलहाल सतर्क रहने का समय हो सकता है। ऐसे बाजार में जहां ट्रेडिंग फैसले तकनीकी संकेतों के आधार पर लिए जा रहे हैं, बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Master Capital Services के विष्णु कांत उपाध्याय ने कहा कि Suzlon के चार्ट में अभी मजबूती नहीं दिख रही है। उन्होंने निवेशकों को 51 रुपये के स्तर पर खास नजर रखने की सलाह दी है।

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एक्सपर्ट ने कहा कि कंपनी का कारोबार भले ही रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मजबूत सेक्टर से जुड़ा हो, लेकिन फिलहाल शेयर का तकनीकी ढांचा भरोसा नहीं दिलाता।

चार्ट पर क्यों बढ़ी चिंता?

एक्सपर्ट के मुताबिक Suzlon के चार्ट पर "हेड एंड शोल्डर" जैसा पैटर्न बनता दिख रहा है। साथ ही शेयर अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है। आमतौर पर यह स्थिति कमजोर मोमेंटम का संकेत मानी जाती है और सपोर्ट टूटने पर गिरावट का जोखिम बढ़ सकता है।

उन्होंने कहा कि किसी सेक्टर की लंबी अवधि की संभावनाएं अच्छी होना और किसी शेयर का निकट अवधि में अच्छा प्रदर्शन करना, दोनों अलग-अलग बातें हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की थीम आकर्षक जरूर है, लेकिन फिलहाल Suzlon का तकनीकी सेटअप उसका साथ नहीं दे रहा।

₹51 का स्तर सबसे अहम

Master Capital Services के विष्णु कांत उपाध्याय ने कहा कि 51 रुपये को Suzlon के लिए सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट बताया। उनका कहना है कि निवेशकों को 51 से 51.50 रुपये के बीच डेली क्लोजिंग के आधार पर स्टॉप-लॉस बनाए रखना चाहिए।

उन्होंने साफ कहा कि यदि शेयर इस स्तर के नीचे बंद होता है तो पूंजी बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके मुताबिक बाजार में ऐसे कई दूसरे शेयर हैं जो आने वाले समय में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे में सपोर्ट टूटने पर निवेशकों को पैसा दूसरे विकल्पों में लगाने पर विचार करना चाहिए।

लंबी कहानी अलग, ट्रेडिंग रणनीति अलग

एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि मौजूदा बाजार पूरी तरह स्टॉक-स्पेशल बना हुआ है। प्रमुख इंडेक्स सीमित दायरे में हैं, जबकि चुनिंदा सेक्टरों में ही खरीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे माहौल में Suzlon के लिए भी अनुशासित रणनीति अपनाना जरूरी है।

उनका कहना है कि रिन्यूएबल एनर्जी की थीम मजबूत है, लेकिन फिलहाल शेयर उस मजबूती को चार्ट पर नहीं दिखा रहा। इसलिए जिन निवेशकों की खरीद ऊंचे स्तर पर है, उनके लिए सलाह यही है कि 51 रुपये का सपोर्ट कायम रहने तक ही होल्ड करें। इसके नीचे रणनीति धैर्य से निकलकर एग्जिट की हो जानी चाहिए।