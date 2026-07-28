Delhi Lakshmi Yojana को मिली कैबिनेट की मंजूरी! 1 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹2500

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि योजना की पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर जारी की जाएगी, जबकि 1 अगस्त से आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू होगा।

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सरकार के अनुसार, योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और आसान रहेगी।

हर महीने मिलेंगे ₹2500, 1 अगस्त से शुरू होगी आवदेन की प्रक्रिया

बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता राशि मिलेगी। हालांकि, योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी 1 अगस्त को पोर्टल लॉन्च होने के साथ जारी की जाएगी।

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार को उम्मीद है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब सभी की नजर 1 अगस्त को शुरू होने वाले पोर्टल और रक्षाबंधन पर जारी होने वाली पहली किस्त पर है। सरकार का दावा है कि योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा, ताकि पात्र महिलाओं तक बिना किसी देरी के लाभ पहुंचाया जा सके।

Delhi Lakshmi Yojana Online Apply कैसे करें?

जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, तब संभावित प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है-