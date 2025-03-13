Super Iron Foundry IPO: पैसा लगाने का आज आखिरी मौका! जानिए क्या है GMP का इशारा | Allotment DATE, Price Band

Super Iron Foundry IPO Day 3: SME आईपीओ Super Iron Foundry Limited को सब्सक्राइब करने का आज आखिरी दिन है। सब्सक्रिप्शन के लिए यह ऑफर 11 मार्च को खुला था। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 63.01 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश कर रही है। इसमें ऑफर में कोई भी ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है।

इस SME आईपीओ का साइज 68.05 करोड़ रुपये है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की बात करें तो इसका जीएमपी 12 मार्च के जितना ही है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल। 13 मार्च दोपहर 12 बजे तक इस आईपीओ को कुल 0.61 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है।

Super Iron Foundry IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का फिक्स प्राइस 108 रुपये का रखा है।

Super Iron Foundry IPO Lot Size

इस ऑफर के लिए कंपनी ने 1200 शेयरों का एक लॉट साइज तय किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 1,29,600 रुपये का निवेश करना होगा।

Super Iron Foundry IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 17 मार्च 2025 को हो सकता है।

Super Iron Foundry IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग बुधवार 19 मार्च को हो सकती है।

Super Iron Foundry IPO Registrar

इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Link Intime India Private Ltd है।

Super Iron Foundry IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का का लेटेस्ट जीएमपी 15 रुपये है। इस हिसाब से BSE SME पर इस आईपीओ की लिस्टिंग 13.89% के प्रीमियम के साथ 123 रुपये पर हो सकती है।

Super Iron Foundry के बारे में

कंपनी नगरपालिका कास्टिंग, डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग, ऑटोमोटिव कास्टिंग, एग्री कास्टिंग (रोलर्स और क्रॉसकिल्स), रेलवे कास्टिंग और कास्ट-आयरन काउंटरवेट बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल महत्वपूर्ण निर्माण प्रोजेक्ट में सीवरेज, टेलीकॉम और अन्य यूटिलिटी नेटवर्क के लिए पहुंच कवर की आपूर्ति के लिए किया जाता है।