Stocks To Watch Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर?

Hindustan Petroleum Corporation (HPCL): राज्य के स्वामित्व वाली पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अगले पांच वर्षों में लगभग 14,000-15,000 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय के साथ विस्तार और विविधीकरण पर 75,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। वित्त निदेशक रजनीश नारंग ने कहा, "पूंजीगत व्यय का लगभग 25-30% नवीकरणीय या गैस-आधारित खंड के लिए होगा, रिफाइनरी में 20% लगेगा और शेष अन्य डाउनस्ट्रीम विपणन परियोजनाओं के लिए होगा।

Power Grid Corporation: राज्य के स्वामित्व वाले निगम ने वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में लगभग 4% की वृद्धि के साथ 3,781.42 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जबकि वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही में यह 3,650.29 करोड़ रुपये थी। लाभ में वृद्धि मुख्य रूप से उच्च राजस्व के कारण हुई। नियामकीय फाइलिंग के अनुसार तिमाही में कुल आय बढ़कर 11,530.43 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 11,349.44 करोड़ रुपये थी।

SJVN: कंपनी को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन (यूपीसीएल) से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने का आशय पत्र मिल गया है। “यूपीसीएल का इरादा कंपनी की 1,000 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना से 2.57 रुपये प्रति यूनिट के टैरिफ पर 200 मेगावाट बिजली खरीदने का है। सौर परियोजना का विकास सीपीएसयू योजना के तहत राजस्थान में कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार की व्यवहार्यता अंतर निधि सहायता शामिल है। परियोजना से उत्पन्न बिजली का उपयोग सरकारी संस्थाओं द्वारा सीधे या DISCOMS के माध्यम से किया जाएगा, ”कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा। कंपनी को यूपीसीएल से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने का आशय पत्र मिल गया है

Trent: टाटा के स्वामित्व वाली कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दूसरी तिमाही में 234.73 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 93.02 करोड़ रुपये की तुलना में 152.3% अधिक है। इसने परिचालन से राजस्व 2,982.42 करोड़ रुपये दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2013 की दूसरी तिमाही के दौरान 1,952.74 करोड़ रुपये के मुकाबले 52.7% अधिक है। वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही के दौरान जहां कुल आय 3,062.47 करोड़ रुपये रही, वहीं सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान ट्रेंट ने कुल 2,773.52 करोड़ रुपये खर्च किए।

Alembic Pharma: एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स ने मंगलवार को दूसरी तिमाही में अनुमान के अनुरूप मुनाफा दर्ज किया, क्योंकि इसके घरेलू और विदेशी बाजारों में अधिक बिक्री ने खर्चों में उछाल की भरपाई कर दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में जेनेरिक दवा निर्माता का समेकित शुद्ध लाभ 137 रुपये रहा, जो पिछले साल से 3% अधिक है। एलएसईजी डेटा के अनुसार यह काफी हद तक विश्लेषकों के 138 करोड़ रुपये के अनुमान के अनुरूप था।

