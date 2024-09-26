scorecardresearch
Stocks to Watch 26 September: आज किन शेयरों पर होगी नजर?

वेदांता: कंपनी का बोर्ड 8 अक्टूबर को FY25 के लिए चौथे अंतरिम लाभांश पर चर्चा करेगा। कंपनी इस वित्तीय वर्ष में पहले ही 13,474 करोड़ रुपये का कुल लाभांश घोषित कर चुकी है। वेदांता रिसोर्सेज अगले तीन वर्षों में अपना कर्ज $3 बिलियन तक कम करने की योजना बना रहा है।

Sep 26, 2024
Sensex ended 256 pts higher at 85,169 and Nifty ended 64 pts higher at 26,004. Market cap of BSE-listed firms stood at Rs 475.25 lakh crore in today’s session. 
आज जो शेयर फोकस में रहेंगे वो इस प्रकार हैं। 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI): SBI का लक्ष्य अगले 3-5 वर्षों में 1 ट्रिलियन रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाने वाला पहला भारतीय वित्तीय फर्म बनना है। बैंक के मैनेजमेंच ने कहा कि FY24 में 61,077 करोड़ रुपये के स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफे के साथ, जो 21.59 प्रतिशत की वृद्धि थी, बैंक मुनाफे की वृद्धि को ग्राहक-केंद्रित संचालन के साथ संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विशेष रूप से इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में कॉर्पोरेट ग्राहकों से 4 ट्रिलियन रुपये की मजबूत क्रेडिट पाइपलाइन की उम्मीद है।

पिरामल फार्मा: कंपनी की अध्यक्ष नंदिनी पिरामल ने कहा कि उनकी इस फार्मास्युटिकल फर्म का लक्ष्य FY30 तक अपनी राजस्व को $2 बिलियन तक दोगुना करना है, जबकि अपने एबिटडा को तीन गुना करना है, 

भारती एयरटेल: टेलीकॉम कंपनी एक एआई-आधारित समाधान पेश कर रही है, जो स्पैम कॉल और संदेशों का पता लगाने में मदद करेगा, जिससे ग्राहक सुरक्षा बढ़ेगी और संभवतः ग्राहक संतुष्टि और बनाए रखने की क्षमता में सुधार होगा।

टाइटन: कंपनी की फ्रेग्रेंस डिवीजन SKINN फ्रेग्रेंस ने 24Seven नाम की एक नई सस्ती लाइन लॉन्च की है, जो युवा उपभोक्ताओं को लक्षित कर रही है। कंपनी का लक्ष्य FY25 तक 2.5 मिलियन ग्राहकों को जोड़ना है।

अडानी एंटरप्राइजेज: गौतम अडानी द्वारा बॉम्बार्डियर के सीईओ के साथ भारत की विमानन क्षमताओं को बढ़ाने, विशेष रूप से MRO सेवाओं और रक्षा क्षेत्र में, चर्चा संभावित वृद्धि के अवसरों का संकेत देती है।

स्पाइसजेट: एयरलाइन का लक्ष्य 2026 तक अपने बेड़े का विस्तार कर 100 विमान करना है, जैसा कि अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया। यह घोषणा एयरलाइन द्वारा योग्य संस्थागत प्लेसमेंट (QIP) के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये की सफल धनराशि जुटाने के बाद आई है। सिंह ने बोइंग 737 मैक्स ग्राउंडिंग और COVID-19 महामारी जैसी चुनौतियों का हवाला दिया, लेकिन एयरलाइन की बुनियाद पर विश्वास जताया।

कोरोमंडल इंटरनेशनल: कंपनी ने घोषणा की है कि वह सेनेगल स्थित BMCC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 53.8 प्रतिशत करेगी, जिसमें 8.82 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी $3.84 मिलियन में खरीदी जाएगी, साथ ही विस्तार के लिए $6.5 मिलियन का ऋण भी दिया जाएगा। यह निवेश महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत उर्वरक उत्पादन के लिए आयातित रॉक फॉस्फेट पर काफी निर्भर है। कोरोमंडल के सीईओ ने बताया कि यह कदम काकीनाडा यूनिट में अपने उत्पादन का समर्थन करते हुए संचालन के लिए आपूर्ति सुरक्षा को बढ़ाएगा।


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Sep 26, 2024