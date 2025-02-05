Stocks to Buy Today on 05 February 2025: तगड़ा रिटर्न पाने के लिए आज ही खरीदें ये शेयर, Brokerage ने बढ़ा दिया टारगेट प्राइस

Stocks to Buy Today: शेयर बाजार (Stock Market) में उतार-चढ़ाव जारी है। आज दोनों सूचकांक हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। बाजार में आई तेजी के बीच निवेशकों को लाभ देने के लिए कई दिग्गज फर्म ने कुछ शेयर के टारगेट प्राइस को अपडेट किया है। ब्रोकरेज फर्म ने Asian Paints, Godrej Properties, Tata Power, Titan, Nestle India आदि शेयरों का टारगेट प्राइस अपडेट कर दिया।

टाइटन प्राइस टारगेट 2025 (Titan Share Price Target 2025)

ब्रोकरेज Macquarie ने Titan Share को आउटपरफॉर्म रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को 4150 रुपये प्रति शेयर कर दिया। फर्म ने नोट में कहा कि कंपनी के वॉच मार्जिन में कमी आने के कारण EBITDA में मामूली गिरावट आई है। माना जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025 में कंपनी के प्रॉफिट में सालाना आधार पर वृद्धि होने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज फर्म Goldman Sachs ने Titan Share को खरीदने की सलाह दी। फर्म ने इसके लिए 3900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया। Goldman Sachs ने कहा कि ज्वैलरी मार्जिन अनुमान से काफी है।

सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट (Signature Global (India) Ltd. Stock Target Price )

एक्सिस सिक्योरिटीज ने सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने स्टॉक के टारगेट प्राइस को 1,645 रुपये प्रति शेयर कर दिया। एक्सिस सिक्योरिटीज ने नोट में कहा कि कंपनी के शेयर मौजूदा बाजार मूल्य (सीएमपी) से 29 फीसदी ज्यादा है। वर्तमान में रियल एस्टेट सेक्टर में सिग्नेचर ग्लोबल अग्रणी रियल एस्टेट विकास कंपनी है।

नीवा बूपा शेयर प्राइस टारगेट (Niva Bupa Share Price Target 2025)

ब्रोकरेज Morgan Stanley ने Niva Bupa Share को Equal weight की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 88 रुपये कर दिया। फर्म ने नोट में कहा कि कंपनी इंश्योरेंस में 100 फीसदी FDI का स्वागत कर रही है।

ब्लू डार्ट शेयर प्राइस टारगेट (Blue Dart Share Price Target 2025)

कोरियर कंपनी Blue Dart Share को लेकर ब्रोकरेज Goldman Sachs ने "BUY" रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को 7660 रुपये से घटाकर 7220 रुपये कर दिया। फर्म ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025 में कंपनी के वॉल्यूम में सुधार की उम्मीद है।

टाटा पावर शेयर प्राइस टारगेट (Tata Power Share Price Target 2025)

ब्रोकरेज Nuvama ने Tata Power Share को 343 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ शेयर को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने रेटिंग को रिड्यूस कर दिया है। फर्म ने अपने नोट में कहा कि कंपनी की इनकम में तेजी आने की उम्मीद है।

नेस्ले इंडिया शेयर प्राइस टारगेट ( Nestle India Share Price Target 2025)

ब्रोकरेज Nuvama ने Nestle India Share को लेकर "BUY" रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को 2870 रुपये से घटाकर 2845 रुपये कर दिया। फर्म रिपोर्ट के अनुसार धीरे-धीरे कंपनी कॉफी में नंबर बन बन रही है।

गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर प्राइस टारगेट (Godrej Properties Share Price Target 2025)

ब्रोकरेज Morgan Stanley ने Godrej Properties Share को ओवरवेट रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म ने शेयर का टारगेट प्राइस 3400 रुपये सेट किया। फर्म ने कहा कि कंपनी का प्री-सेल्स मजबूत है। हालांकि, कंपनी के प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण मुनाफे में कमी आई।

ब्रोकरेज जेफरीज ने गोदरेज प्रॉपर्टी शेयर को BUY रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को भी 3750 रुपये से घटाकर 3525 रुपये कर दिया।

एशियन पेंट्स शेयर प्राइस टारगेट (Asian Paints Share Price Target 2025)

ब्रोकरेज Nuvama ने Asian Paints Share को खरीदने की सलाह दी और टारगेट प्राइस को 3000 रुपये कर दिया। फर्म ने नोट में कहा कि डिमांड कम होने के बावजूद कंपनी के वॉल्यूम में वृद्धि होने की संभावना है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

