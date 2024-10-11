scorecardresearch
Stocks in news: TCS, Mazagon Dock, IREDA, Ola Electric, DRL, Tata Elxsi, Uno Minda & AR Wealth

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज: भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा फर्म ने सितंबर 2024 तिमाही के लिए 11,909 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। आईटी समाधान प्रमुख ने वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में परिचालन से राजस्व बढ़कर 64,259 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही से 7.65 प्रतिशत अधिक है। टीसीएस ने 10 रुपये प्रति शेयर का दूसरा अंतरिम लाभांश भी घोषित किया।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 11, 2024 09:06 IST

शुक्रवार, 11 अक्टूबर, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये स्टॉक सुर्खियों में रह सकते हैं:

Q2 परिणाम आज: जस्ट डायल, हैथवे केबल एंड डाटाकॉम, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लास्टिब्लेंड्स इंडिया, संगम फिनसर्व और अन्य आज बाद में सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगे।

डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज: शेयरधारकों ने फार्मा कंपनी की सहायक कंपनी इंपीरियल ओनर्स एंड लैंड पोज़ेशन्स के स्वैच्छिक परिसमापन को मंजूरी दे दी है। परिसमापन लागू विनियामक अनुमोदन के अधीन है। इंपीरियल कंपनी की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है, और इस सहायक कंपनी के परिसमापन से इसके समेकित वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।


भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी: सार्वजनिक क्षेत्र के इस ऋणदाता ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए पीएटी में 36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो उच्च राजस्व के कारण 387.75 करोड़ रुपये हो गई। समीक्षाधीन अवधि में परिचालन से कुल आय 38.52 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,630.38 करोड़ रुपये हो गई।


ओबेरॉय रियल्टी: रियल एस्टेट कंपनी के कंपनी बोर्ड ने योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट सहित निजी प्लेसमेंट के माध्यम से एक या एक से अधिक किस्तों में इक्विटी शेयर, पात्र प्रतिभूतियों और अन्य प्रतिभूतियों के जारी करके 6,000 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने को मंजूरी दे दी है।


बैंक ऑफ बड़ौदा: सार्वजनिक क्षेत्र के इस ऋणदाता ने 12 अक्टूबर से प्रभावी सीमांत लागत आधारित उधार दर को अपरिवर्तित रखा है।


मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स: पीएसयू कंपनी को महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी से 121.7 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर में जीटीपीएस-उरण और केजीएससी-पोफली में एआई-आधारित व्यापक इंफ्रासिक्योर प्रोजेक्ट की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग शामिल है।


ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी: विशुद्ध रूप से इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर कंपनी ने एस1 पोर्टफोलियो पर 30,000 रुपये तक की छूट के साथ 'बॉस 72-घंटे रश' की घोषणा की है; और 25,000 रुपये तक के अतिरिक्त लाभ भी दिए जा रहे हैं।

टाटा एलेक्सी: इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी सेवा फर्म ने अपने परिवहन विंग में अच्छी मांग के कारण दूसरी तिमाही के मुनाफे में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 229 करोड़ रुपये रहा। परिचालन से राजस्व सालाना आधार पर 8 प्रतिशत बढ़कर 955 करोड़ रुपये हो गया। मार्जिन 70 बीपीएस बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया।

Uno Minda : ऑटो कम्पोनेंट निर्माता कंपनी टोयोडा गोसी ऊनो मिंडा इंडिया के संयुक्त उद्यम ने राजस्थान के नीमराणा स्थित अपने विनिर्माण संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है।


Bandhan Bank: भारतीय रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

Anand Rathi Wealth: वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 76 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि है। Q2FY25 में कुल राजस्व 250 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। तिमाही के लिए एबिटा मार्जिन 50 बीपीएस बढ़कर 42.9 प्रतिशत हो गया।


TBO Tek: यात्रा सेवा प्रदाता ने सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, टीबीओ टेक ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है।

Aarti Industries: रासायनिक कंपनियों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरती केमिकल ट्रेडिंग - एफजेडसीओ (दुबई) ने अपनी विदेशी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, आरती केम ट्रेडिंग यूएसए इंक का गठन किया है। आरती केम ट्रेडिंग यूएसए इंक, आरती इंडस्ट्रीज की स्टेप-डाउन सहायक कंपनी बन गई है।


कृष्णा डायग्नोस्टिक्स: स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को सदर अस्पताल, रांची (झारखंड) से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर रेडियोलॉजी सेवाओं (सीटी और एमआरआई) को चालू करने, स्थापित करने, संचालित करने और रखरखाव करने के लिए एक हस्ताक्षरित समझौता प्राप्त हुआ है।


उगरो कैपिटल: एनबीएफसी ने सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में 10,000 करोड़ रुपये के एयूएम मील के पत्थर को पार कर लिया है, जो मार्च 2022 में 2,970 करोड़ रुपये से बढ़कर 10,200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।


डिश टीवी इंडिया: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी की सहायक कंपनी डिश भारत वेंचर्स के निगमन को मंजूरी दे दी है। डिश भारत वेंचर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं के वितरण का व्यवसाय करेगी और सहायक सेवाएं भी प्रदान करेगी।


एक्टिव क्लोथिंग: वस्त्र कंपनी ने टी-1 आपूर्तिकर्ता के रूप में एडिडास इंडिया मार्केटिंग के साथ विनिर्माण समझौता करके अपने ग्राहक आधार का विस्तार किया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
