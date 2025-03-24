scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारStock to BUY: बड़ा ऐलान! 10% और चढ़ेगा ये शेयर, दिग्गज ब्रोकरेज ने लगाया दांव - दो साल में 4 गुना हुआ पैसा

Stock to BUY: बड़ा ऐलान! 10% और चढ़ेगा ये शेयर, दिग्गज ब्रोकरेज ने लगाया दांव - दो साल में 4 गुना हुआ पैसा

कंप्रेसर, पंप और डीजल इंजन बनाने वाली इस कंपनी का स्टॉक 3% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। चलिए जानते हैं कितना है इसका टारगेट प्राइस और अन्य डिटेल।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Mar 24, 2025 11:18 IST

Stock to BUY: शेयर बाजार में जारी जबरदस्त तेजी के बीच अगर आप भी ऐसे शेयर खोज रहे हैं जो आपको आने वाले दिनों में मोटा मुनाफा कमा कर दे तो आपको लिए यह खबर काम की हो सकती है। 

कंप्रेसर, पंप और डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी Kirloskar Brothers Ltd को घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने अपना पिक ऑफ द वीक (Pick of the Week) घोषित किया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर 10% ऊपर जाएगा। 

advertisement

आज Kirloskar Brothers का स्टॉक 3% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। चलिए जानते हैं कितना है इसका टारगेट प्राइस और अन्य डिटेल। 

Kirloskar Brothers Share Price Target

ब्रोकरेज Axis Securities ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1,925 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि शेयर अगले 6-9 महीने में 10% बढ़ेगा। ब्रोकरेज ने इसे अपने रिपोर्ट पिक ऑफ द वीक का दर्जा दिया है। 

Kirloskar Brothers Share Price

सुबह 10:55 बजे तक शेयर बीएसई पर 3.44% या 59.20 रुपये चढ़कर 1780 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.65% या 45.95 रुपये की तेजी के साथ 1,779.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Kirloskar Brothers Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक और पिछले 1 महीने में 3 प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा है। वहीं पिछले 3 महीने में स्टॉक 9 प्रतिशत से अधिक गिरा है। हालांकि पिछले 6 महीने में शेयर करीब 6 प्रतिशत चढ़ा है। 

2 साल में 4 गुना हुआ पैसा 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर ने निवेशकों का पैसा 2 साल में 4 गुना करते हुए 368 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 505 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 2137 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Mar 24, 2025