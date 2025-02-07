scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारBrokerage के निशान पर हैं SBI समेत ये शेयर, सेट किया रेटिंग और Target Price

Brokerage के निशान पर हैं SBI समेत ये शेयर, सेट किया रेटिंग और Target Price

Stock to Buy: कई ब्रोकरेज फर्म की रडार में SBI, Power Grid समेत बाकी शेयर हैं। इन स्टॉक्स को लेकर ब्रोकरेज ने रेटिंग और टारगेट प्राइस सेट कर दिया है। इस आर्टिकल में इन शेयर का टारगेट प्राइस और रेटिंग जानते हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Feb 7, 2025 15:25 IST
The brokerage prefers IndusInd Bank, Escorts and One97 Communications in the midcap space.
The brokerage prefers IndusInd Bank, Escorts and One97 Communications in the midcap space.

Stock In Focus: शेयर बाजार में मिले जुले कारोबार के बीच कई शेयर्स को लेकर ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने स्टॉक की रेटिंग और टारगेट प्राइस की जानकारी दी है। हम आपको नीचे इन सभी शेयर्स की जानकारी देंगे। 

अरबिंदो फार्मा (Aurobindo Pharma)

ब्रोकरेज फर्म UBS ने अरबिंदो फार्मा शेयर को Sell रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 1,333 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया। यह मौजूदा शेयर प्राइस से लगभग 12 फीसदी ज्यादा है। ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी के तिमाही नतीजे अनुमान से बेहतर रहा है। ऐसे में आगे शेयर में तेजी आ सकती है। 

advertisement

इंडस टावर्स (Indus Tower)

ब्रोकरेज फर्म Citi ने Indus Tower के स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है।  ब्रोकरेज ने कहा कि कंपनी ने हाल ही में एयरटेल और हेक्साकॉम से 16,100 टावरों को टेकओवर किया है। इससे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर मजबूत होगा। ब्रोकरेद ने Indus Tower का टारगेट प्राइस 490 रुपये प्रति शेयर तय किया है। 

बीएसई (BSE)

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने स्टॉक एक्सचेंज BSE शेयर को होल्ड की सलाह दी और शेयर का टारगेट प्राइस 5,250 रुपये सेट किया। वहीं, गोल्डमैन सैक्स ने बीएसई शेयर को 5,650 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ "न्यूट्रल" रेटिंग दी। फर्म का मानना है कि SGF (Settlement Guarantee Fund) में ज्यादा योगदान रहने के कारण तिमाही नतीजे उम्मीद से अच्छे नहीं आए।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को लेकर ब्रोकरेज फर्म की मिलीजुली राय है।  ब्रोकरेज फर्म HSBC ने एसबीआई शेयर को होल्ड रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 800 रुपये किया। वहीं,   मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक को  "इक्वल-वेट" की रेटिंग दी और शेयर का नया टारगेट प्राइस 865 रुपये तय किया। वहीं, ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दी और टारगेट प्राइस 1,000 रुपये कर दिया। 

CLSA ने SBI शेयर को "आउटपरफॉर्म" रेटिंग दी और टारगेट प्राइस  1,050 रुपये निर्धारित किया। 

भारती एयरटेल (Bharti Airtel)

ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने Bharti Airtel शेयर को 'इक्वल-वेट' रेटिंग दिया और टारगेट प्राइस 1,650 रुपये निर्धारित रखा। वहीं, दूसरी तरफ HSBC ने भारती एयरटेल के शेयर को खरीदने की सलाह दी और स्टॉक के टारगेट प्राइस को  1,940 रुपये सेट किया। CLSA फर्म ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,860 रुपये तय किया और रेटिंग "आउटपरफॉर्म"  कर दी। 

रैमको सीमेंट्स (Ramco Cements)

Ramco Cements के शेयर को लेकर नोमुरा ने शेयर को खरीदने की सलाह दी और टारगेट प्राइस 1,000 रुपये निर्धारित किया। जेफरीज ने इसी शेयर को होल्ड की रेटिंग दी और स्टॉक का टारगेट प्राइस 845 कर दिया। इसी तरह CLSA ने स्टॉक को "अंडरपरफॉर्म"  कहकर शेयर प्राइस टारगेट 795 रुपये कर दिया।

आईटीसी (ITC)

मार्केट में आईटीसी के शेयर फोकस में बने हुए हैं। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने आईटीसी स्टॉक को ओवरवेट की रेटिंग दी और टारगेट प्राइस को 578 रुपये प्रति शेयर कर दिया। वहीं, जेपी मॉर्गन ने शेयर को ओवरवेट रेटिंग दी और 505 रुपये प्रति शेयर टारगेट प्राइस सेट किया। 

ट्रेंट (Trent)

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने स्टॉक को होल्ड रेटिंग दी और स्टॉक का टारगेट प्राइस 5,800 रुपये तय किया। ब्रोकरेज फर्म  मॉर्गन स्टैनली ने ट्रेंट शेयर का टारगेट प्राइस 8,032 रुपये और रेटिंग ओवरवेट सेट किया है। ब्रोकरेज CITI ने ट्रेंट की रेटिंग को BUY और टारगेट प्राइस को 7,800 रुपये प्रति शेयर तय किया है। 

advertisement

अपोलो टायर्स (Apollo Tyres)

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अपोलो टायर्स को "इक्वल-वेट" रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 515 रुपये प्रति शेयर तय किया। 

पावर ग्रिड (Power Grid)

ब्रोकरेज फर्म HSBC ने पावर ग्रिड शेयर की रेटिंग "रेड्यूस" कर दी और टारगेट प्राइस घटाकर ₹270 कर दिया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Feb 7, 2025