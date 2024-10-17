Waaree Energies IPO ने ग्रे मार्केट में मचाया तहलका! पैसा लगाएं या नहीं?

सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी Waaree Energies के IPO के खुलने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में ग्रे मार्केट में इस कंपनी के शेयरों में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है।

आपको बता दें कि Waaree Energies के IPO में निवेशक 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच पैसा लगा पाएंगे। कंपनी ने ₹1,427 से ₹1,503 के बीच प्राइस बैंड तय किया है। एक लॉट में निवेशक 9 शेयर्स के लिए बोली लगा पाएंगे। साथ ही मल्टीपल शेयरों के लिए भी बोली लगाई जा सकती है। अपर बैंड के हिसाब से देखें तो कंपनी ₹4,321 करोड़ जुटाने का इरादा रखती है, जिसमें ₹3,600 करोड़ का फ्रैश इश्यू हैं, साथ ही 48 लाख इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) भी शामिल है।

advertisement

Waaree Energies GMP

ग्रे मार्केट में IPO को लेकर काफी बज देखने को मिल रहा है। इश्यू प्राइस से 105 प्रतिशत के प्रीमियम पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा भाव के हिसाब से देखें तो स्टॉक डबल हो सकता है। GMP करीब 1,565 रुपए प्रति शेयर दिखा रहा है। इस भाव के आधार पर लिस्टिंग 3068 प्रति शेयर पर हो सकती है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रे मार्केट लिस्टेड नहीं होती है। ये सिर्फ एक इंडिकेटर होता है जहां तेजी से बदलाव होता है।

पैसा लगाएं या नहीं?

अब सवाल उठता है कि आपको IPO में पैसा लगाना है या नहीं? तो Monarch Networth Capital ने इश्यू में सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। साथ ही उनका कहना है कि Waaree Energies के फाइनेंशियल्स मजबूत हैं और रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी बड़ा प्लेयर है। तेजी से बढ़ते सोलर एनर्जी सेक्टर में Waaree Energies के लिए मार्केट का लीडर बनने का पूरा मौका है।

लिस्टिंग कब?

Waaree Energies IPO के आवंटन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर को खत्म होने की उम्मीद है, जबकि यह इश्यू BSE, NSE पर लिस्ट होगा, जिसमें लिस्टिंग की अस्थायी तारीख 28 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है।

बिजनेस मॉडल

Waaree Energies, जो भारत में सोलर एनर्जी इंडस्ट्री के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक है। कंपनी का ध्यान PV मॉड्यूल निर्माण पर है, जिसकी कुल इंस्टॉल्ड क्षमता 30 जून 2023 तक 12 GW है। कंपनी गुजरात के सूरत, तुम्ब, नंदिग्राम और चिकली में और उत्तर प्रदेश के नोएडा में इंडोसोलर सुविधा समेत पांच मैन्युफैक्चरिंग फैसलिटी का संचालन करती है।