Stock In Focus: आज एक्शन में रहेंगे ये शेयर, शनिवार शाम को आए थे नतीजे

Stock In Focus: पिछले सप्ताह शनिवार यानी 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट (Union Budget 2025) के कारण स्टॉक मार्केट खुला था। बाजार में सामान्य दिनों की तरह कारोबार हुआ। शनिवार को सुबह बाजार तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाद में दोनों एक्सचेंज फ्लैट नोट पर बंद हुए। आज निवेशकों की नजर शेयर बाजार की चाल पर बनी रहेगी। इसी के साथ कई कंपनी के शेयर भी एक्शन में रहेंगे। दरअसल, शनिवार को बाजार बंद होने के बाद दो कंपनियों ने तिमाही नतीजे जारी किये थे। यह कंपनी जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और आरती इंडस्ट्रीज हैं। नीचे जानते हैं कि दिसंबर तिमाही में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही।

GR Infra Q3 Result

जी आर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने बताया कि दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 7.8 फीसदी की बढ़त के साथ 261.7 करोड़ रुपये रहा। वहीं, दिसंबर तिमाही में कंपनी का इनकम 20.6 फीसदी गिरकर 1694 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अलावा EBITDA भी 27 प्रतिशत गिर गया है। वहीं, EBITDA मार्जिन 23.8 फीसदी से गिरकर 21.8 फीसदी हो गया है। शनिवार को कंपनी के शेयर 0.81 फीसदी की तेजी के साथ 1,261.10 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ।

Aarti Industries Q3 Result

चालू कारोबारी साल की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 63 फीसदी गिरकर 46 करोड़ रुपये दर्ज हुआ। पिछले साल की समान तिमाही में यह मुनाफा 124 करोड़ रुपये रहा। इसी तरह कंपनी की इनकम 6.2 फीसदी बढ़कर 1840 करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का EBITDA 260 करोड़ रुपये से घटकर 231 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, EBITDA मार्जिन 12.6 फीसदी है। शनिवार को कंपनी के शेयर 5 फीसदी चढ़कर 460 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।