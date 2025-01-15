Stallion India Fluorochemicals IPO: Grey Market में छा गया आईपीओ, इस दिन से लगा सकते हैं बोली

Upcoming IPO: शेयर बाजार में आईपीओ की धूम मची हुई है। साल के पहले महीने में कई कंपनियों के आईपीओ ओपन हुए और बाजार में लिस्ट भी हुए। कई आईपीओ के लिस्ट होने पर निवेशकों को फायदा भी हुआ है। ऐसे में इस हफ्ते Stallion India Fluorochemicals का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। आईपीओ ओपन होने से पहले ही ग्रे मार्केट ने प्रीमियम लिस्टिंग के संकेत दे दिए हैं।

Stallion India Fluorochemicals आईपीओ

यह आईपीओ 16 जनवरी 2025 को खुलेगा और इसमें 20 जनवरी 2025 तक बोली लगा सकते हैं। आज यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए ओपन हुआ है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड (Stallion India Fluorochemicals IPO Price Band) 85 रुपये से 90 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। वहीं आईपीओ का लॉट साइज 165 शेयरों का है।

कंपनी इस आईपीओ में 160.73 करोड़ रुपये का फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल के तहत 38.72 करोड़ रुपये के मू्ल्य के शेयर जारी करेगी। इस आईपीओ की लिस्टिंग अगले हफ्ते 23 जनवरी को BSE, NSE पर होगी। कंपनी ने बाताया कि आईपीओ का अलॉटमेंट 21 जनवरी 2025 को होगा।

Stallion India Fluorochemicals Ltd. के बारे में

यह कंपनी रेफ्रिजरेंट और औद्योगिक गैसों से रिलेटिड प्रोडक्ट बेचती है। कंपनी मुख्य रूप से डीबल्किंग, ब्लेंडिंग और प्रोसेसिंग का काम करती है। इससे पहले कंपनी भरे हुए डिब्बे और छोटे सिलेंडर/कंटेनरों की बिक्री करती थी। Stallion India Fluorochemicals Ltd. की स्थापना साल 2002 में हुई।

Stallion India Fluorochemicals Ltd.जीएमपी (Stallion India Fluorochemicals IPO GMP)

ग्रे मार्केट में कंपनी के आईपीओ की परफॉर्मेंस काफी शानदार देखने को मिली है। आईपीओ का जीएमपी (Stallion India Fluorochemicals IPO GMP) 33 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ग्रे मार्केट के अनुसार कंपनी के शेयर 36.67 फीसदी के प्रीमियम के साथ लिस्टहो सकते हैं। हालांकि, यह केवल संभावना है। शेयर की लिस्टिंग इससे ऊपर-नीचे हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।