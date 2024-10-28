₹30 के स्टॉक पर Q2 रिजल्ट्स के बाद टूट पड़े निवेशक!

सोमवार को स्मॉल कैप स्टॉक Vishal Fabrics के शेयरों में शानदार तेजी का कारण बने सितंबर तिमाही के नतीजे रहे हैं। कंपनी के शेयर ₹29.40 के स्तर तक लगभग 4 प्रतिशत तक उछल गए। हालांकि बाद में शेयरों में तेजी घटकर 2 प्रतिशत पर पहुंच गई।

विशाल फैब्रिक्स ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए ₹7.3 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया है। चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में कंपनी का मुनाफा ₹4.8 करोड़ था।

सितंबर तिमाही में आय ₹384.78 करोड़ रही है, जबकि पिछले तिमाही में यह ₹339.92 करोड़ थी। स्टैंडअलोन आधार पर कंपनी ने ₹6.5 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो कि पिछले साल की समान अवधि में ₹4.45 करोड़ और पिछली तिमाही में ₹4.78 करोड़ था। आय की तुलना करते हुए, यह ₹384.78 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष ₹309.08 करोड़ और पिछली तिमाही में ₹339.92 करोड़ था।

शेयर की चाल

पिछले एक साल में इस शेयर ने 46 प्रतिशत से ज्यादा का मुनाफा दिया है। इस साल 9 अगस्त को इसका 52 वीक हाई ₹42.88 था, जबकि 5 जून को इसका 52 वीक लो का स्तर ₹18 था। महीने के हिसाब से अगस्त के बाद से शेयर में गिरावट देखी जा रही है। अक्टूबर में अब तक, इस शेयर ने लगभग 12 प्रतिशत का नुकसान उठाया है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

30 सितंबर 2024 तक BSE पर विशाल फैब्रिक्स के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के आंकड़े बताते हैं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने कंपनी में 72,81,672 शेयर, जो कि 3.68 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। इसमें से नोमुरा सिंगापुर के पास 21,15,000 शेयर (1.07 प्रतिशत हिस्सेदारी) और क्रेस्टा फंड के पास 38,99,124 शेयर (1.97 प्रतिशत हिस्सेदारी) हैं।

विशाल फैब्रिक्स के निवेशकों के लिए यह एक आकर्षक समय है, जहाँ कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार और शेयर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।