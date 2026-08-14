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Newsशेयर बाज़ारSkyways Air Services IPO: ₹583 करोड़ के इश्यू का ऐलान, 24 अगस्त को खुलेगा IPO, जानें प्राइस बैंड और पूरी डिटेल

Skyways Air Services IPO: ₹583 करोड़ के इश्यू का ऐलान, 24 अगस्त को खुलेगा IPO, जानें प्राइस बैंड और पूरी डिटेल

ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस इश्यू के जरिए अधिकतम ₹583 करोड़ जुटा सकती है। IPO 24 अगस्त को खुलेगा और 26 अगस्त को बंद होगा। एंकर निवेशक 21 अगस्त को बोली लगा सकेंगे।

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BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Aug 14, 2026 14:11 IST
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नई दिल्ली की एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनी Skyways Air Services ने अपने IPO के लिए ₹131 से ₹138 प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस इश्यू के जरिए अधिकतम ₹583 करोड़ जुटा सकती है। IPO 24 अगस्त को खुलेगा और 26 अगस्त को बंद होगा। एंकर निवेशक 21 अगस्त को बोली लगा सकेंगे।

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4.22 करोड़ शेयरों तक का इश्यू

कंपनी IPO में 2.89 करोड़ तक नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा, कंपनी के मौजूदा शेयरधारक भी 1.333 करोड़ तक शेयर बेचेंगे। प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक, संस्थापक यशपाल शर्मा और तरुण शर्मा भी इस ऑफर फॉर सेल में शामिल हैं।

IPO के बाद कंपनी का अधिकतम मार्केट कैप करीब ₹2,006 करोड़ रहने का अनुमान है। इश्यू का आकार और वैल्यूएशन इसे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेशकों के लिए एक अहम पब्लिक ऑफर बनाता है।

IPO से पहले ₹48.23 करोड़ जुटाए

Skyways Air Services ने IPO से पहले भी फंड जुटाया है। कंपनी ने 40.2 लाख शेयरों का प्री-IPO प्लेसमेंट ₹120 प्रति शेयर के भाव पर किया, जिससे करीब ₹48.23 करोड़ जुटाए गए।

प्री-IPO प्लेसमेंट का भाव अब तय किए गए IPO के अपर प्राइस बैंड ₹138 से ₹18 कम है। यानी IPO का अपर बैंड प्री-IPO प्लेसमेंट प्राइस से करीब 15% ज्यादा है।

तीन मर्चेंट बैंकर संभालेंगे इश्यू

IPO के लिए Holani Consultants Pvt., Shannon Advisors Pvt. और Dolat Finserv Pvt. को इश्यू मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग और लॉजिस्टिक्स कारोबार में काम करती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 14, 2026