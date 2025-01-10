औंधे मुंह गिरा ये NBFC Share, कंपनी के फैसले के बाद हो रही धुंआधार बिकवाली

Shriram Finance Share: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस गिरावट भरे कारोबार में एक एनबीएफसी शेयर में जबरदस्त बिकवाली हो रही है। पिछले पांच सत्रों में एनबीएफसी कंपनी Shriram Finance के शेयर 80 फीसदी से ज्यादा गिर गए। कंपनी के हाल ही में स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) करने का फैसला लिया।

स्टॉक स्प्लिट के फैसले के बाद निवेशकों ने कंपनी के शेयर बेचने शुरू कर दिए। सुबह के कारोबार में कंपनी के शेयर 4 फीसदी की गिरावट आई। खबर लिखते वक्त यानी 11 बजे श्री फाइनेंस के शेयर 3.67 फीसदी गिरकर 541.35 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

कंपनी कर रही है स्टॉक स्प्लिट (Shriram Finance Stock Split)

NBFC श्रीराम फाइनेंस ने स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है। कंपनी 5:1 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट कर रही है। इसके लिए कंपनी ने 10 जनवरी 2024 यानी आज रिकॉर्ड डेट तय किया है। कंपनी के शेयर आज रिकॉर्ड डेट पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की घोषणा 25 अक्टूबर 2024 को कर दिया था।

कैसा है कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन

BSE की वेबसाइट के अनुसार चालू कारोबारी साल की दूसरी तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन रेवेन्यू 10,089.54 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का नेट प्रॉफिट ,190.48 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का टोटल स्टैंडअलोन रेवेन्यू 34,964.41 करोड़ रुपये रहा।

शेयर की परफॉर्मेंस (Shriram Finance Stock Performance)

साल भर से कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिला है। स्टॉक एक्सचेंज पर मिली जानकारी के अनुसार पिछले एक साल में कंपनी के शेयर 74 फीसदी गिर गए हैं। वहीं पांच सत्रों में श्री फाइनेंस के शेयर का भाव 2,499 रुपये गिर गया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

