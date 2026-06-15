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Newsशेयर बाज़ारNBFC शेयरों में आई जोरदार तेजी, एक्सपर्ट ने बताया किन स्टॉक्स में अभी भी है कमाई का मौका

NBFC शेयरों में आई जोरदार तेजी, एक्सपर्ट ने बताया किन स्टॉक्स में अभी भी है कमाई का मौका

NBFC शेयरों में अचानक बढ़ी खरीदारी ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कुछ प्रमुख फाइनेंशियल शेयरों में मजबूत तेजी देखने को मिल रही है और एक्सपर्ट्स भी इस सेक्टर को लेकर काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। आखिर किन शेयरों पर है सबसे ज्यादा भरोसा और क्यों, जानिए पूरी रिपोर्ट में।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 15, 2026 17:07 IST
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AI Generated Image

दलाल स्ट्रीट पर सोमवार को NBFC (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों) के शेयर निवेशकों की पहली पसंद रहे। जोरदार खरीदारी के दम पर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिली। इस तेजी में बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance Limited), श्रीराम फाइनेंस (Shriram Finance Limited) और चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड (Cholamandalam Financial Holdings Ltd) जैसे शेयरों का बड़ा योगदान रहा।

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पूरे सेक्टर में दिखी मजबूती

इस तेजी की खास बात सिर्फ मजबूत शुरुआत नहीं थी, बल्कि NBFC शेयर पूरे दिन अपने ऊंचे स्तरों पर टिके रहे। बाजार के जानकार इसे अच्छी बात मान रहे हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि निवेशक सिर्फ तेजी देखकर खरीदारी नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें इस सेक्टर पर भरोसा भी है।

बिजनेस टुडे के एक शो में मार्केट एक्सपर्ट निलेश जैन ने कहा कि NBFC सेक्टर आज काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उनके मुताबिक, लगभग सभी बड़े NBFC शेयरों में शुरुआत से ही जोरदार तेजी देखने को मिली। सबसे अच्छी बात यह रही कि ये शेयर दिनभर अपनी बढ़त बनाए रखने में सफल रहे। ट्रेडर्स इसे आने वाले दिनों में और मजबूती का संकेत मानते हैं।

श्रीराम फाइनेंस पर सबसे ज्यादा भरोसा

NBFC शेयरों में श्रीराम फाइनेंस सबसे मजबूत नजर आ रहा है। निलेश जैन ने कहा कि यह उनका पसंदीदा शेयर बना हुआ है। उनका मानना है कि आने वाले समय में यह शेयर 1,020 से 1,040 रुपये तक जा सकता है। वहीं, उन्होंने 980 रुपये के नीचे स्टॉप-लॉस रखने की सलाह दी है।

NBFC सेक्टर में बढ़ती दिलचस्पी के बीच श्रीराम फाइनेंस को लगातार अच्छे कामकाज और मजबूत नतीजों का फायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से निवेशक इस पर भरोसा जता रहे हैं।

बजाज फाइनेंस भी दिखा मजबूत

निलेश जैन के मुताबिक, यह शेयर 920 रुपये के अहम स्तर के ऊपर निकल चुका है। अब यह स्तर शेयर के लिए सहारा बन सकता है। उनका मानना है कि आने वाले समय में यह शेयर 980 से 1,000 रुपये तक पहुंच सकता है।

बजाज फाइनेंस को देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद NBFC कंपनियों में गिना जाता है। ऐसे में इसकी मजबूती पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है।

यह तेजी क्यों खास है?

NBFC शेयरों में यह तेजी ऐसे समय आई है जब बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। बाजार में उतार-चढ़ाव कम हुआ है और घरेलू सेक्टरों में खरीदारी बढ़ रही है। फाइनेंशियल सेक्टर में आ रही यह मजबूती दिखाती है कि निवेशक अब सिर्फ बड़े बैंकिंग शेयरों तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि दूसरे वित्तीय शेयरों में भी मौके तलाश रहे हैं।

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अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले दिनों में NBFC सेक्टर बाजार का सबसे चर्चित और पसंदीदा सेक्टर बन सकता है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 15, 2026