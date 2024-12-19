scorecardresearch
Concord Enviro IPO में पैसा लगाएं या नहीं? जानिए Price Band से लेकर GMP डिटेल्स

आज से यानि 19 दिसंबर 2024 को Concord Enviro Systems Limited का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। ऐसे में इस आईपीओ से जुड़ी तमाम डिटेल्स के बारे में जानते हैं। साथ ही जानते हैं है इस आईपीओ का लेटेस्ट GMP क्या है?

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 19, 2024 07:18 IST

आज से यानि 19 दिसंबर 2024 को Concord Enviro Systems Limited का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। ऐसे में इस आईपीओ से जुड़ी तमाम डिटेल्स के बारे में जानते हैं। साथ ही जानते हैं है इस आईपीओ का लेटेस्ट GMP क्या है?

Concord Enviro Systems का IPO में पैसा 23 दिसंबर 2024 तक लगा सकता है। 500 करोड़ रुपये का यह ऑफर फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) का कॉम्बिनेशन है। फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी 0.25 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 175 करोड़ रुपये और OFS के जरिए 0.46 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 325.33 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है। 

प्राइस बैंड
कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 665- 701रुपये का प्राइस बैंड सेट किया है।

लॉट साइज
कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 21 शेयरों का 1 लॉट तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम 14,721 रुपये का निवेश करना होगा।

अलॉटमेंट डेट
इस आईपीओ का अलॉटमेंट मंगलवार 24 दिसंबर 2024 को हो सकता है।

लिस्टिंग की तारीख
इस आईपीओ की लिस्टिंग शुक्रवार 27 दिसंबर 2024 को हो सकती है।

Link Intime India Private Ltd इस आईपीओ के रजिस्ट्रार हैं।

बिजनेस मॉडल

कॉनकोर्ड एंवायरो सिस्टम्स लिमिटेड की बात की जाए तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को जल और वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट और दोबारा इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट सर्विस देता है। ये कंपनी कई इंडस्ट्री को जल संरक्षण और स्थिरता लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। जुलाई 1999 में स्थापित, कॉनकोर्ड एंवायरो सिस्टम्स उत्तर अमेरिका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व को एक्सपोर्ट करता है, और यह दुनिया भर में 370 से अधिक ग्राहकों को सर्विस देता है।

GMP
ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली कई वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का आज का Grey Market Premium, 0 रुपये है।

पैसा लगाएं या नहीं?
Anand Rathi का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये आईपीओ की कीमत उचित है और हम IPO को "सब्सक्राइब-लॉन्ग टर्म" रेटिंग की सिफारिश करते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
