Bajaj Housing Share में अब निवेश करें या नहीं, NBFC सेक्टर सस्ता या महंगा?

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में 16 सितंबर को बंपर लिस्टिंग के साथ लगभग 136% की बढ़ोतरी हुई और आईपीओ निवेशकों का पैसा दोगुना से भी अधिक हो गया।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 16, 2024 19:01 IST
Bajaj Housing Share में अब निवेश करें या नहीं

बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयरों में 16 सितंबर को बंपर लिस्टिंग के साथ लगभग 136% की बढ़ोतरी हुई और आईपीओ निवेशकों का पैसा दोगुना से भी अधिक हो गया। अब इसके शेयर एनएसई और बीएसई दोनों पर 150 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुए, इसके बाद भी निवेशकों के मन में शेयर को लेकर बैचेनी रही क्या इसमें निवेश करना अब सही है क्या इसकी वैल्युएशन सस्ती है या महंगी है। इस सवाल का जवाब इस बात से मिलेगा कि क्या इस सेक्टर की बाकी कंपनियां सस्ती है या महंगी है।

ACE इक्विटी से उपलब्ध डेटा से पता चलता है कि वर्तमान में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में 24 सूचीबद्ध कंपनियाँ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की 

1. बजाज हाउसिंग फाइनेंस

इस लिस्टिंग के बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी है, इसका प्रमोटर ग्रुप बजाज ग्रुप है। इस ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग के बाद, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 1.37 लाख करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) के साथ सबसे मूल्यवान हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बन गई। अगर फाइनेंशियल की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स यानि PAT में सालाना आधार पर 38% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 के लिए इसकी कुल आय 7,617.71 करोड़ रुपये रही, जो कंपनी के मजबूत वित्तीय स्थिति को दिखाती है। कंपनी की मजबूत वृद्धि और स्थिर प्रदर्शन इसे हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में प्रमुख खिलाड़ियों में से एक बनाता है।

2. आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको)

हुडको एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) है जो आवास और शहरी विकास वित्तपोषण में विशेषज्ञता रखती है। 2024 में, हुडको ने 24% की PAT वृद्धि दर्ज की, जिसमें 2,116.69 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और 8,156.61 करोड़ रुपये की कुल आय थी। 13 सितंबर, 2024 तक, इसका बाजार मार्केट कैप 50,538 करोड़ रुपये था। एक PSU के रूप में, हुडको किफायती आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत के शहरी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये कंपनी पीएम आवास योजना की भी एक बड़ी लार्भाथी कंपनी है

3. LIC Housing Finance

सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने 2024 में 65% की प्रभावशाली PAT वृद्धि की। कंपनी की कुल आय 27,277.80 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, और इसका मुनाफा 4,759.56 करोड़ रुपये रहा। सितंबर 2024 तक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 39,792 करोड़ रुपये था, जिसमें प्रत्येक शेयर की कीमत 723.40 रुपये थी।

4. पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस

पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जो एक पीएसयू भी है, ने 2024 में मुनाफे में 44% की वृद्धि के साथ मजबूत आंकड़े दर्ज किए। कंपनी की कुल आय 7,240.36 करोड़ रुपये थी, और इसने 1,508.01 करोड़ रुपये का पीएटी दर्ज किया। 13 सितंबर, 2024 तक, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 29,499.8 करोड़ रुपये था, और इसका शेयर मूल्य 1,135.65 रुपये था। 

5. आधार हाउसिंग फाइनेंस

ब्लैकस्टोन द्वारा प्रवर्तित आधार हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र में उभरता सितारा है। 2024 में कंपनी ने PAT में 38% की वृद्धि हासिल की, तथा 749.64 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। वर्ष के लिए इसकी कुल आय 2,587 करोड़ रुपये थी। आधार हाउसिंग फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 19,893 करोड़ रुपये था, तथा इसका शेयर मूल्य 462.90 रुपये था।

6. एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया

एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस ने 2024 में 22% की PAT वृद्धि देखी, जिसमें 611.90 करोड़ रुपये का मुनाफा और 1,416.84 करोड़ रुपये की कुल आय थी। सितंबर 2024 तक, इसका m-cap 16,783 करोड़ रुपये था, और इसका शेयर मूल्य 336.10 रुपये था। एप्टस छोटे उधारकर्ताओं को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करता है, खासकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में।

7. आवास फाइनेंसर्स

आवास फाइनेंसर्स ने 2024 में 14% की PAT वृद्धि दर्ज की। कंपनी का मुनाफा 490.69 करोड़ रुपये था, जबकि कुल आय 2,020.30 करोड़ रुपये थी। 13 सितंबर, 2024 तक आवास का बाजार पूंजीकरण 14,617 करोड़ रुपये था और इसका शेयर मूल्य 1,847.00 रुपये था। आवास फाइनेंसर्स ने खुद को कम और मध्यम आय वाले परिवारों, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्त पोषण करने वाली एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित किया है।

8. सम्मान कैपिटल

इंडियाबुल्स द्वारा प्रवर्तित सम्मान कैपिटल ने 2024 में 8% की मामूली पीएटी वृद्धि की, जिसमें 1,216.97 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ। इसकी कुल आय 8,738.88 करोड़ रुपये थी। सितंबर 2024 तक कंपनी का बाजार पूंजीकरण 12,548.47 करोड़ रुपये था, जिसमें प्रत्येक शेयर की कीमत 168.50 रुपये थी। दूसरों की तुलना में इस कंपनी की ग्रोथ थोड़ी स्लो है।

9. कैन फिन होम्स

एक अन्य पीएसयू कैन फिन होम्स ने 2024 में पीएटी में 21% की वृद्धि दर्ज की। कंपनी का मुनाफा 750.70 करोड़ रुपये था, जबकि कुल आय 3,524.69 करोड़ रुपये थी। सितंबर 2024 तक, कैन फिन होम्स का मार्केट कैप 12,405.30 करोड़ रुपये था और इसका शेयर मूल्य 931.65 रुपये था। कैन फिन होम्स किफायती होम लोन देने के लिए जाना जाता है, जो मुख्य रूप से सैलरी क्लास और मीडिल क्लास को टारगेट करता है

10. होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया

होम फर्स्ट फाइनेंस ने 2024 में 34% की PAT वृद्धि दर्ज की। कंपनी ने 305.72 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जबकि कुल आय 1,156.55 करोड़ रुपये रही। इसका मार्केट कैप 10,721 करोड़ रुपये था और शेयर की कीमत 1,203.70 रुपये थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 16, 2024