Zomato, BHEL, JSW Steel : इन तीन स्टॉक्स में क्या करें?

सोमवार को शेयर बाजार में मजबूत शुरूआत के बीच आज ये तीन स्टॉक चर्चा में बने रह सकते हैं। बीएचईएल (BHEL), ज़ोमैटो (Zomato) और जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel) पर आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जिगर एस पटेल ने इन स्टॉक्स पर मंगलवार के सत्र के लिए अपनी राय दी है:

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 26, 2024 09:37 IST

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) | संभलकर ट्रेड करें

बीएचईएल 211-250 रुपये के बीच समेकन चरण में है।हाल ही में, डबल-बॉटम पैटर्न देखा गया है, जो ऊपर की ओर गति का संकेत देता है।
हालांकि, यह पैटर्न तभी मजबूत होगा जब स्टॉक 250 रुपये के प्रमुख प्रतिरोध स्तर को तोड़ेगा और इसके ऊपर बंद होगा।
फिलहाल, स्टॉक 200-डीईएमए (200-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज) से नीचे बना हुआ है।
जब तक बीएचईएल 250 रुपये के ऊपर मजबूती से बंद नहीं होता, तब तक व्यापारियों को प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है।

2. ज़ोमैटो (Zomato) | सतर्क रहें

ज़ोमैटो 284 रुपये के स्तर पर प्रतिरोध का सामना कर रहा है, जो इसके पिछले ऊपरी स्तरों के साथ मेल खाता है।
हर बार जब स्टॉक 284-298 रुपये के क्षेत्र में पहुंचता है, तो बिकवाली का दबाव उभरता है।
यह क्षेत्र एक मजबूत आपूर्ति क्षेत्र (supply zone) बन गया है।
वर्तमान में स्टॉक संभावित पुलबैक के संकेत दे रहा है।
निवेशकों को सलाह दी जाती है कि इस दायरे में मुनाफा बुक करें और सतर्कता बरतें।

3. जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel) | सावधानी से कदम बढ़ाएं

स्टॉक को 930-935 रुपये के क्षेत्र में मजबूत समर्थन मिला है।
हालांकि, स्टॉक 978 रुपये के प्रमुख प्रतिरोध स्तर को तोड़ने और इसके ऊपर बंद होने में असफल रहा।
हाल के ट्रेडिंग सत्रों में, स्टॉक 975-980 रुपये के क्षेत्र में बिकवाली के दबाव का सामना कर रहा है।
तकनीकी रूप से, प्रति घंटा चार्ट पर मंदी का संकेत उभर रहा है, जिससे गिरावट की संभावना है।
जब तक स्टॉक 980 रुपये के ऊपर निर्णायक रूप से बंद नहीं होता, तब तक निवेशकों को लंबी पोजिशन लेने से बचने की सलाह दी जाती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
