Standard Glass Lining IPO Listing: बाजार में हो गई एंट्री, पहले दिन निवेशक को हुआ

Standard Glass Lining IPO Listing: बाजार में हो गई एंट्री, पहले दिन निवेशक को हुआ फायदा

IPO Listing: शेयर बाजार में आई ग्लास कंपनी Standard Glass Lining के शेयर लिस्ट हो गए हैं। कपंनी के आईपीओ को निवेशकों से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। शेयर की लिस्टिंग भी प्रीमियम के साथ हुई है। आइए, जानते हैं कि Standard Glass Lining के शेयर का भाव क्या है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 13, 2025 10:52 IST
In Short

  • Standard Glass Lining के शेयर लिस्ट हो गए हैं।
  • आईपीओ की लिस्टिंग प्रीमियम के साथ हुई है।

Share Market Listing: शेयर बाजार में आज Standard Glass Lining के शेयर दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी के शेयर प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए हैं। कंपनी के शेयर अपने आईपीओ प्राइस की तुलना में प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों को आईपीओ अलॉट हुआ था उन्हें लिस्टिंग के साथ ही फायदा हुआ है।

क्या है शेयर का भाव? (Standard Glass Lining Share Price) 

आईपीओ का इश्यू प्राइस 140 रुपये प्रति शेयर था। वहीं, कंपनी के शेयर की लिस्टिंग 26 फीसदी प्रीमियम के साथ हुई है बीएसई पर शेयर की लिस्टिंग 176 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। NSE पर शेयर की लिस्यटिंग 172 रुपये प्रति शेयर पर हुआ है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 13, 2025