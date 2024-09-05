September 2024 Calendar: कितने दिन बैंक रहेंगे बंद, शेयर बाजार बंद रहेगा या खुलेगा?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारSeptember 2024 Calendar: कितने दिन बैंक रहेंगे बंद, शेयर बाजार बंद रहेगा या खुलेगा?

आप जरूर जानना चाहेंगे कि सितंबर के महीने में कौन-कौन से दिन सरकारी छुट्टी है? कब बैंक बंद रहेंगे? कौन से त्यौहार आ रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए की सितंबर महीने में ढेरों छुट्टियां हैं। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो इन तारीखों को नोट कर लीजिए

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Sep 5, 2024 17:43 IST
आप जरूर जानना चाहेंगे कि सितंबर के महीने में कौन-कौन से दिन सरकारी छुट्टी है? कब बैंक बंद रहेंगे? कौन से त्यौहार आ रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब आपको यहां मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो जान लीजिए की सितंबर महीने में ढेरों छुट्टियां हैं। अगर आपका बैंक से जुड़ा कोई भी काम है तो इन तारीखों को नोट कर लीजिए वरना ऐसा न हो कि आप घर से निकले और उस दिन बैंक बंद हो। सितंबर के महीने में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल की गई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानि RBI की तरफ से सितंबर की छुट्टियों की लिस्ट जारी हो गई है। सितंबर में कई त्यौहार भी हैं जिनके चलते बैंकों में कामकाज बंद रहेगा। वहीं शेयर बाजार गणेश चतुर्थी को खुलेगा। इस बार गणेश चतुर्थी 6 सितंबर को है।

नोट कीजिए तारीख

सबसे  पहले तो अगले महीने यानी सितंबर की शुरुआत ही छुट्टी से होगी। 1 सितंबर को संडे है। ऐसे में देशभर में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा कई त्यौहार जैसे गणेश चतुर्थी, ओणम, मिलाद उन नबी या ईद ए मिलाद, श्री नारायण गुरु समाधि दिवस, महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन जैसे मौकों पर भी बैंकों में कामकाज नहीं होगा।

छुट्टियों की पूरी लिस्ट

1 सितंबर (रविवार) - रविवार होने के चलते देशभर में बैंक बंद।
4 सितंबर (बुधवार) - श्रीमंता शंकरदेव की तिरुभव तिथि के मौके पर असम के बैंक बंद होंगे।
7 सितंबर (शनिवार) -  गणेश चतुर्थी के मौके पर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा में बैंक बंद रहेंगे
8 सितंबर (रविवार) - रविवार होने के कारण देशभर के बैंक बंद रहते हैं।
14 सितंबर (दूसरा शनिवार) - महीना का दूसरा शनिवार होने से देशभर में बैंक बंद रहेंगे
15 सितंबर (रविवार) - रविवार होने के कारण देशभर के बैंक बंद रहेंगे।
16 सितंबर (सोमवार) - ईद ए मिलाद के चलते दिल्ली, गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू, केरल, उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे।
17 सितंबर (मंगलवार) - मिलाद उन नबी के मौके पर सिक्किम और छत्तीसगढ़ में बैंक बंद रहेंगे।
18 सितंबर (बुधवार) - पंग ल्हाबसोल के मौके पर सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे।
20 सितंबर (शुक्रवार) - ईद  के मौके पर जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
21 सितंबर (शनिवार) - श्री नारायण गुरु समाधि दिवस के मौके पर केरल में बैंक बंद रहेंगे।
22 सितंबर (रविवार) - रविवार होने के चलते देशभर के बैंक बंद रहेंगे।
23 सितंबर (सोमवार) -  महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन के मौके पर जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे।
28 सितंबर (चौथा शनिवार) - महीने का चौथा शनिवार। देशभर में बैंक बंद रहेंगे।
29 सितंबर (रविवार) - पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
