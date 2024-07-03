Sensex पहली बार 80,000 के करीब, Nifty 50 24,300 के करीब पहुंचा

आज सुबह के सेशन में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए नए रिकॉर्ड देखने को मिले। BSE Sensex पहली बार 80,000 को पार कर 80,039 पर पहुंच गया, जबकि Nifty 50 ने 24,292 अंक हासिल किए।

उच्च स्तर

इस उछाल को हैवीवेट का भरपूर समर्थन मिला, जिसमें HDFC Bank सबसे आगे रहा। एचडीएफसी बैंक के शेयर आज 3.66% बढ़कर ₹1794 प्रति शेयर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। Nifty 50 वर्तमान में 136 अंकों की बढ़त के साथ 24,260 पर कारोबार कर रहा है, जिसमें HDFC Bank का योगदान पूरी बढ़त में 69.6 अंकों (51%) का रहा।

एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक जैसे अन्य बैंकों ने भी फ्रंटलाइन इंडेक्स को सहारा दिया है, जिससे आज के सत्र में उनमें तेजी आई है।