scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारSensex पहली बार 80,000 के करीब, Nifty 50 24,300 के करीब पहुंचा

Sensex पहली बार 80,000 के करीब, Nifty 50 24,300 के करीब पहुंचा

BSE Sensex ने पहली बार 80,000 के स्तर को पार किया, जबकि निफ्टी 50 ने 24,292 का नया अकड़ा छुआ, जो 24,300 के स्तर के करीब पहुंच गया है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jul 3, 2024 11:09 IST
आज सुबह के सेशन में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए नए रिकॉर्ड देखने को मिले
आज सुबह के सेशन में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए नए रिकॉर्ड देखने को मिले

आज सुबह के सेशन में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स के लिए नए रिकॉर्ड देखने को मिले। BSE Sensex पहली बार 80,000 को पार कर 80,039 पर पहुंच गया, जबकि Nifty 50 ने 24,292 अंक हासिल किए।

Also Read: Dientsen Tech ने बाजार में शानदार शुरुआत की, शेयरों में 140% की उछाल

advertisement

उच्च स्तर

इस उछाल को हैवीवेट का भरपूर समर्थन मिला, जिसमें HDFC Bank सबसे आगे रहा। एचडीएफसी बैंक के शेयर आज 3.66% बढ़कर ₹1794 प्रति शेयर के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। Nifty 50 वर्तमान में 136 अंकों की बढ़त के साथ 24,260 पर कारोबार कर रहा है, जिसमें HDFC Bank का योगदान पूरी बढ़त में 69.6 अंकों (51%) का रहा।

एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक जैसे अन्य बैंकों ने भी फ्रंटलाइन इंडेक्स को सहारा दिया है, जिससे आज के सत्र में उनमें तेजी आई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 3, 2024