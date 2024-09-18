SBI Cards ने 5,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की मंजूरी दी

scorecardresearch
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज (SBI Cards and Payment Services) ने हाल ही में 5,000 करोड़ रुपये तक के फंड जुटाने की मंजूरी दी है। यह फंड कंपनी द्वारा नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) के जरिए जुटाया जाएगा। इस निर्णय से कंपनी को अपने वित्तीय संसाधनों को मजबूत करने और भविष्य के विकास योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी।

Delhi,UPDATED: Sep 18, 2024 13:58 IST
नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं?

नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (NCDs) एक प्रकार के ऋण साधन होते हैं, जिनके जरिए कंपनियां सार्वजनिक या निजी बाजारों से पूंजी जुटाती हैं। ये डिबेंचर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स से अलग होते हैं क्योंकि इन्हें शेयरों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। निवेशक इन्हें एक तय समयावधि के लिए खरीदते हैं और उस अवधि के अंत में निवेश की गई राशि के साथ-साथ ब्याज का भुगतान प्राप्त करते हैं।

नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के फायदे

स्थिर रिटर्न: एनसीडी में निवेश करने वाले निवेशकों को एक निश्चित ब्याज दर पर रिटर्न मिलता है, जो इसे एक सुरक्षित निवेश विकल्प बनाता है।

कम जोखिम: चूंकि एसबीआई कार्ड्स एक प्रतिष्ठित कंपनी है, इसके एनसीडी में निवेश से जुड़ा जोखिम अन्य कंपनियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हो सकता है।

फिक्स्ड आय निवेशक: यह साधन उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो लंबी अवधि में स्थिर और सुरक्षित रिटर्न की उम्मीद करते हैं।

आज के सत्र में एसबीआई कार्ड के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। इस स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 12 परसेंट का रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
