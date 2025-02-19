SBI की सहायक कंपनी दे रही तगड़ा डिविडेंड, इस दिन अकाउंट में आएंगे पैसे- चेक Record Date

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की सहायक कंपनी एसबीआई कार्ड्स (SBI Cards and Payment Services Ltd) ने अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की है। डिविडेंड के एलान के बाद स्टॉक 52 वीक हाई के करीब पहुंच गया। बुधवार को कंपनी के शेयर 0.79 फीसदी की गिरावट के साथ 858.50 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ। आपको बता दें कि एसबीआई कार्ड के शेयर ने 14 फरवरी 2025 को 52 वीक हाई 871.90 रुपये को टच किया।

SBI Cards Dividend 2025

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक एसबीआई कार्ड्स 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 2.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 25 फरवरी 2025 निर्धारित किया है। 25 फरवरी को जिन शेयरधारकों के अकाउंट में एसबीआई कार्ड के स्टॉक रहेंगे, वह ही डिविडेंड के हकदार होंगे। एसबीआई कार्ड डिविडेंड की पेमेंट 18 मार्च 2025 तक कर सकती है।

डिविडेंड के एलान के साथ एसबीआई बोर्ड ने बताया कि बोर्ड ने सलिला पांडे को दो साल के लिए नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ती करने की मंजूरी दी है।

क्या है ब्रोकरेज की राय (SBI Cards Share Price Target)

ग्लोबल ब्रोकरेज Macquire ने एसबीआई कार्ड्स ऐंड पेमेंट सर्विसेज की रेटिंग को ‘न्यूट्रल’ से बढ़ाकर ‘आउटपरफॉर्म’ कर दिया है। मैक्वेरी ने एसबीआई कार्ड के टारगेट प्राइस को 735 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया। जनवरी 2025 में ब्रोकरेज फर्म UBS ने एसबीआई कार्ड की रेटिंग को ‘Sell’ से बदलकर ‘न्यूट्रल ’ कर दिया।

एसबीआई कार्ड शेयर प्राइस (SBI Cards Share Price)

BSE Analytics के मुताबिक साल भर में कंपनी के शेयर ने 17.69 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन महीने में स्टॉक 25.42 फीसदी चढ़ा है। इसी तरह पिछले एक हफ्ते में शेयर ने करीब 5 फीसदी का रिटर्न दिया है। बीएसई की वेबसाइट के अनुसार एसबीआई कार्ड का मार्केट कैप 81,569.09 करोड़ रुपये है।