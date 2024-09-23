सोमवार शैडो लेंडिंग फर्म SBFC फाइनेंस लिमिटेड के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। इसका शेयर 20 प्रतिशत बढ़कर 105.72 रुपये के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इस साल अब तक 2024 में 18.79 प्रतिशत चढ़ चुका है।

NBFC ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि केयर रेटिंग्स ने उसके 2,100 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक, फंड-आधारित टर्म लोन को पहले के 'A+' Stable से बढ़ाकर Stable Look के साथ 'AA-' कर दिया है।

advertisement

CARE की 'AA-' रेटिंग का मतलब

CARE की 'AA-' रेटिंग का मतलब होता है कि कंपनी का ऋण जोखिम कम है तथा वह समय पर वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है।

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी रणनीति निदेशक क्रान्ति बाथिनी

वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी रणनीति निदेशक क्रान्ति बाथिनी ने कहा, "चूंकि हम ब्याज दर में कमी के साइकल में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए एनबीएफसी पर हमारा ध्यान केंद्रित है। निवेशक मध्यम से दीर्घ अवधि के नजरिए से इस शेयर पर विचार कर सकते हैं।"

सेबी में पंजीकृत शोध विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा, "शेयर की कीमत में तेजी है, लेकिन डेली चार्ट पर यह बहुत अधिक ओवरबॉट है और इसका अगला रेसिस्टेंस 106 रुपये पर है। निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करनी चाहिए, क्योंकि 95 रुपये के समर्थन स्तर से नीचे डेली क्लोजिंग होने पर निकट भविष्य में 89 रुपये का टारगेट है।"