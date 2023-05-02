RVNL Share: 10% उछलकर 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचे

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में लगातार दूसरे सत्र में मंगलवार को तेजी जारी रही। शेयर आज 107.64 रुपये के पिछले बंद के मुकाबले 10 प्रतिशत उछलकर 52 सप्ताह के उच्च स्तर 118.40 रुपये पर पहुंच गया। शेयर की कीमतों में आज की तेजी तीन कारणों से आई है।

सबसे पहले, RVNL चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) चरण- II परियोजना के तीन भूमिगत पैकेजों के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले के रूप में उभरा है, जिसकी कीमत 3,146 करोड़ रुपये (कुल मिलाकर) है। दूसरा, कंपनी को लोक उद्यम विभाग द्वारा 'नवरत्न' का दर्जा दिया गया है। इसके साथ, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) में 13वां 'नवरत्न' बन गया।

तकनीकी मोर्चे पर, कुछ विश्लेषकों ने संकेत दिया कि काउंटर पर और अधिक तेजी संभव हो सकती है, जबकि एक ने मौजूदा स्तरों पर ताजा खरीदारी के खिलाफ सलाह दी। आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के सीनियर मैनेजर - टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जिगर एस पटेल ने कहा कि मौजूदा समय में, नई खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है।

फिलहाल इंतजार करें और देखें। फिर भी, RVNL का औसत लक्ष्य मूल्य 42 रुपये है, जैसा कि Trendline Data ने दिखाया है, जो 64.50 प्रतिशत की संभावित गिरावट का सुझाव देता है। स्क्रिप में 0.90 का एक साल का बीटा है, जो कम अस्थिरता दर्शाता है।