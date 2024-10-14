सरकारी डिफेंस कंपनी Bharat Electronics Ltd के शेयरों में रिटेल निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। सितंबर तिमाही में शेयर होल्डिंग पैटर्न में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आये हैं।

BSE पर कंपनी के जारी किए गए शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में रिटेल शेयरधारकों की संख्या 10% बढ़कर 24.88 लाख से बढ़कर 27.39 लाख शेयरों तक पहुंच गई है। मार्च से जून तिमाही के बीच रिटेल शेयरधारकों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई थी। छोटे रिटेल शेयरधारक या जिनके पास ₹2 लाख से कम की पूंजी के शेयर हैं, अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 9.75% हिस्सेदारी रखते हैं, जो जून तिमाही के अंत में 9.18% थी।

हालांकि घरेलू म्यूचुअल फंड और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर तिमाही के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा कम किया है। म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी थोड़ी घटकर 15.81 प्रतिशत हो गई है, जो जून में 16.08% थी, जबकि FII की हिस्सेदारी पिछले तिमाही में 17.43 प्रतिशत से घटकर 17.27 प्रतिशत हो गई है।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर, जो Nifty 50 Index में नए शामिल हुए हैं, सितंबर तिमाही में 7% गिर गए, जबकि जून तिमाही में 50% से अधिक और इस साल जनवरी से मार्च के बीच 9.4% बढ़े थे।

पिछले महीने एक नोट में ब्रोकरेज फर्म Macquarie ने अनुमान लगाया कि BEL के शेयर ₹350 तक बढ़ सकते हैं, भले ही साल के लिए इसके ऑर्डर जीतने को लेकर चिंता हो। इस ब्रोकरेज का इस स्टॉक पर "आउटपरफॉर्म" रेटिंग है। वित्तीय वर्ष 2025 में BEL ने अब तक लगभग ₹7,700 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए हैं, जबकि इसकी सालाना गाइडेंस लगभग ₹25,000 करोड़ है।

मैक्वेरी ने अपने नोट में लिखा कि सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि BEL वर्तमान वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में कितने ऑर्डर हासिल करने में सफल होता है। उसने कहा कि जबकि वर्तमान ऑर्डर फ्लो इस साल अब तक पीछे चल रहे हैं, यह चिंता का कारण नहीं है। इस साल 2024 में स्टॉक अब तक 54% बढ़ चुका है।