रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बोनस शेयर जारी करने के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी जानकारी में बताया कि बोनस शेयरों के लिए रिकॉर्ड डेट सोमवार, 28 अक्टूबर रखी गई है। कंपनी ने अपने निवेशकों को 1:1 अनुपात में बोनस शेयर देने का एलान किया है। आज ही कंपनी ने सूचित किया कि इस प्रस्ताव को शेयरधारकों की मंजूरी मिल गई है।

कंपनी ने जानकारी दी कि उसने बोनस इश्यू और अधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए मंजूरी मांगी थी। 15 अक्टूबर को इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और इस पर भारी समर्थन में वोट मिले। 15 अक्टूबर को ई-वोटिंग का आखिरी दिन था।

कंपनी के तिमाही नतीजे:

दूसरी तिमाही में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड मुनाफा 16,563 करोड़ रुपये रहा, जबकि कंपनी की कुल आय 2,58,027 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में रिलायंस का कंसोलिडेटेड EBITDA 2.0% घटकर 43,934 करोड़ रुपये रहा। डिजिटल सेवाओं के मजबूत योगदान ने O2C बिजनेस में आई कमजोरी को संतुलित किया। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहा, जिससे डिजिटल सर्विसेज की वृद्धि और बेहतर हुई। इसी दौरान रिलायंस जियो का मुनाफा 23.2% बढ़कर 6,231 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 5,058 करोड़ रुपये था। कंपनी की आय 14.5% बढ़कर 28,338 करोड़ रुपये हो गई।