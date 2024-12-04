Rattanindia Enterprises के शेयरों में 8% की छलांग

रतनइंडिया एंटरप्राइजेज के शेयर बुधवार को जोरदार उछाल के साथ कारोबार करते नजर आए, जब कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सहायक इकाई रिवोल्ट मोटर्स ने नवंबर 2024 के लिए शानदार बिक्री प्रदर्शन की घोषणा की। कंपनी के शेयर 8.44% की वृद्धि के साथ 74.27 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंचे और आखिरी बार 6.07% की तेजी के साथ 72.65 रुपये पर कारोबार करते देखे गए।

रिवोल्ट मोटर्स की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी

रिवोल्ट मोटर्स ने नवंबर 2024 में 1,994 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की बिक्री की, जो साल-दर-साल (YoY) 197% और महीने-दर-महीने (MoM) 109% की वृद्धि को दर्शाती है। पिछले साल नवंबर 2023 में यह आंकड़ा 671 यूनिट्स था, जबकि अक्टूबर 2024 में 952 यूनिट्स की बिक्री हुई थी।

यह प्रदर्शन ऐसे समय में सामने आया है जब भारत सरकार के वाहन पोर्टल के अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया (E2W) उद्योग ने औसतन 18-20% की बिक्री में गिरावट का सामना किया है।

RV1 और RV1+ की लॉन्चिंग से बढ़ा आकर्षण

रिवोल्ट की बिक्री में यह उछाल मुख्य रूप से कंपनी की नई और किफायती इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स RV1 और RV1+ के कारण हुआ है। ये मॉडल भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।

रतनइंडिया एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन अंजलि रतन ने इस उपलब्धि पर कहा,

"नवंबर का प्रदर्शन हमारे उत्पादों की ताकत और रिवोल्ट ब्रांड के प्रति उपभोक्ताओं के भरोसे को दर्शाता है। हम अभिनव, विश्वसनीय और टिकाऊ मोबिलिटी समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी भारत और वैश्विक बाजार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

डीलरशिप नेटवर्क में विस्तार

वर्तमान में, रिवोल्ट मोटर्स के पास देशभर में 154 डीलरशिप हैं। दिसंबर 2024 तक 14 नई डीलरशिप जोड़ने की योजना है, जिससे कंपनी का नेटवर्क और मजबूत होगा।

शेयर बाजार में रतनइंडिया का प्रदर्शन

बुधवार को बीएसई पर रतनइंडिया के शेयरों में उच्च वॉल्यूम देखा गया।

11.80 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ, जो दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 3.50 लाख से कई गुना अधिक है।

कंपनी का बाज़ार पूंजीकरण 9,992.43 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

सितंबर 2024 तक, प्रमोटरों की हिस्सेदारी 74.86% थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

