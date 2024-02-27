Railtel Share Price: इस रेलवे स्टॉक में आई 14% की तेजी, आगे क्या करें?

Railtel Corporation of India Limited के शेयर मंगलवार के कारोबार में तेजी से बढ़कर अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए। स्टॉक 13.97% उछलकर 483.65 रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस कीमत पर, शेयर काउंटर अपने एक साल के निचले मूल्य 96.20 रुपये से 402.76 प्रतिशत बढ़ गया है, जो पिछले साल 28 मार्च को देखा गया स्तर था। आज काउंटर पर भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखी गई, क्योंकि बीएसई पर आखिरी बार लगभग 15.28 लाख शेयरों में बदलाव देखा गया था। यह आंकड़ा दो सप्ताह के औसत वॉल्यूम 4.78 लाख शेयरों से कहीं अधिक था। स्टॉक पर टर्नओवर 71.57 करोड़ रुपये रहा, जिसका बाजार पूंजीकरण (एम-कैप) 15,087.31 करोड़ रुपये था।

मार्केट एक्सपर्ट्स

एंजेल वन में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट - टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स, ओशो कृष्णन ने कहा, "रेलटेल ने आज के कारोबारी सत्र में उल्लेखनीय उछाल का अनुभव किया है, जो महत्वपूर्ण ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वर्तमान में, 440 रुपये के रूप में काम करने की उम्मीद है।" मध्यवर्ती समर्थन, उसके बाद 400 रुपये का मजबूत समर्थन स्तर। चूंकि स्टॉक अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, इसलिए प्रतिरोध ढूंढना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। तत्काल प्रतिरोध स्तर 500 रुपये पर देखा जा सकता है, जो तेजी वाले निवेशकों के लिए प्रारंभिक पड़ाव हो सकता है। जिसका उल्लंघन करने पर रैली का अगला चरण शुरू हो सकता है।"

आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स के वरिष्ठ प्रबंधक - तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक, जिगर एस पटेल ने कहा, "समर्थन 460 रुपये पर होगा और प्रतिरोध 484 रुपये पर होगा। 484 रुपये के स्तर से ऊपर का निर्णायक समापन 500 रुपये तक की तेजी ला सकता है। अपेक्षित है।" एक महीने के लिए ट्रेडिंग रेंज 450 रुपये से 520 रुपये के बीच होगी।”

टिप्स2ट्रेड्स के एआर रामचंद्रन ने कहा, "रेलटेल में तेजी है लेकिन दैनिक चार्ट पर 522 रुपये के अगले प्रतिरोध के साथ ओवरबॉट किया गया है। निवेशकों को मौजूदा स्तर पर मुनाफा बुक करना चाहिए क्योंकि 417 रुपये के समर्थन के नीचे दैनिक बंद होने से निकट अवधि में 360 रुपये का लक्ष्य मिल सकता है। ।"

रेलटेल कॉर्प, एक मिनी रत्न (श्रेणी-1) पीएसयू, एक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रदाता है और अखिल भारतीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के साथ देश में सबसे बड़े तटस्थ दूरसंचार बुनियादी ढांचा प्रदाताओं में से एक है। दिसंबर 2023 तक, सरकार के पास कंपनी में 72.84 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

(अस्वीकरण: बिजनेस टुडे केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए शेयर बाजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। पाठकों को कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।)