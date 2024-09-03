Radico Khaitan, Aditya Birla Capital, IOC का टेक्नीकल चार्ट क्या कहता है?
आज हम आपके साथ तीन चार्ट्स का विश्लेषण कर रहे हैं, जो Lakshmishree Investment & Securitie के रिसर्च हेड अंशुल जैन ने शेयर किए हैं। अंशुल जैन ने इन तीन स्टॉक्स के चार्ट्स का विश्लेषण किया है। इनमें पहला स्टॉक है रेडिको खेतान
Radico Khaitan
CMP: ₹2010
SL: ₹1940
TGT: ₹2100/2200
कंपनी ने 38 सप्ताह लंबे फ्लैट बेस से एक बुलिश ब्रेकआउट दिया है, जो एक मजबूत ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत है। स्टॉक ने महत्वपूर्ण ₹2,000 के स्तर को महत्वपूर्ण वॉल्यूम के साथ पार किया, जो मजबूत खरीदारी को दर्शाता है। बेस फॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम कम थे, लेकिन ब्रेकआउट के समय ट्रेडिंग गतिविधि में तेजी हुई, जिससे स्टॉक के मोमेंटम को बल मिला। Radico Khaitan ने लगातार अपने 10-सप्ताह या 50-दिवसीय मूविंग एवरेज का सम्मान किया है, जो एक मजबूत टेक्नीकल सेटअप को दर्शाता है। निवेशक ₹2,010 के आसपास खरीदारी पर विचार कर सकते हैं, जिसमें ₹1,940 के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, और तत्काल लक्ष्य ₹2,200 की ओर रखा जा सकता है। स्टॉक के तकनीकी संकेतक आगे की बढ़त का सुझाव देते हैं, जिससे यह शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक आशाजनक अवसर बनता है।
Indian Oil Corporation (IOC)
CMP: ₹179
SL: ₹164
TGT: ₹184/220
IOC वर्तमान में अपनी दैनिक चार्ट पर एक बुलिश कप-एंड-हैंडल पैटर्न प्रदर्शित कर रहा है, जो पिछले 145 दिनों से बन रहा है। यह प्रसिद्ध तकनीकी पैटर्न अक्सर एक मजबूत ऊपर की ओर ब्रेकआउट की संभावना का संकेत देता है। जबकि पैटर्न के निर्माण के दौरान समग्र वॉल्यूम कम रहा है, प्रमुख अवलोकन यह है कि सभी महत्वपूर्ण ऊपर के दिनों में भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया है, जो स्पष्ट रूप से कंसोलिडेशन को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि संस्थागत निवेशक या बड़े ट्रेडर ब्रेकआउट की प्रतीक्षा में धीरे-धीरे पोजीशन बना रहे हैं।
ट्रेडर्स के लिए, IOC एक अवरस है। वर्तमान बाजार मूल्य ₹177 पर इसे खरीदना प्रीएम्पटिव खरीदारी हो सकती है, जिसमें ₹184 से ऊपर के ब्रेकआउट की पुष्टि पर और अधिक जोड़ने का विकल्प है। स्टॉक में ₹220 तक की रैली की संभावना है, जो एक आशाजनक ऊपर की ओर संकेत करता है। जोखिम प्रबंधन के लिए, ₹164 के नीचे क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए। कप-एंड-हैंडल पैटर्न के साथ महत्वपूर्ण वॉल्यूम का बुलिश ट्रेडर्स के लिए एक अनुकूल सेटअप को दर्शाता है, जिससे आने वाले दिनों में IOC पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
Aditya Birla Capital (ABCL)
CMP: ₹226
SL: ₹218
TGT: ₹245/275
ABCL ने हाल ही में अपने दैनिक चार्ट पर 21 दिन लंबे कप-एंड-हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट किया है, जो एक संभावित बुलिश मूव का संकेत देता है। खास बात यह है कि यह कप-एंड-हैंडल फॉर्मेशन डबल बॉटम पैटर्न के दाईं ओर स्थित है, जो ब्रेकआउट को अतिरिक्त मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान करता है। डबल बॉटम पैटर्न को अक्सर एक शक्तिशाली रिवर्सल सिग्नल के रूप में देखा जाता है, और इन पैटर्नों का संयोग स्टॉक के लिए एक मजबूत तकनीकी सेटअप का सुझाव देता है।
निवेशक वर्तमान बाजार मूल्य ₹226 पर ABCL खरीदने पर विचार कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ₹218 के नीचे क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी जाती है। तत्काल लक्ष्य ₹245 है, जो डबल बॉटम की नेकलाइन का प्रतिनिधित्व करता है। ₹245 से ऊपर का ब्रेकआउट स्टॉक को ₹275 तक ले जा सकता है, जिससे अल्पकालिक में महत्वपूर्ण बढ़त की संभावना है।
इन बुलिश पैटर्नों का संयोजन, हाल के ब्रेकआउट के साथ, ABCL को ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर बनाता है जो तकनीकी मजबूती का लाभ उठाना चाहते हैं। एक अच्छी तरह से परिभाषित जोखिम-इनाम अनुपात के साथ, ABCL बाजार में ध्यान खींचने के लिए तैयार है।
डिस्क्लेमर- ये राय बिजनेस टुडे बाजार की नहीं है, आप कोई भी ट्रेड या निवेश अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार की राय लेकर करें। किसी भी फायदे या नुकसान के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे।