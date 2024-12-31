scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइस PSU Defence कंपनी को 1990 करोड़ का ऑर्डर, साल के आखिरी में बरसेगा जमकर पैसा!

इस PSU Defence कंपनी को 1990 करोड़ का ऑर्डर, साल के आखिरी में बरसेगा जमकर पैसा!

Mazagon Dock Shipbuilders Ltd ने सरकार से 1,990 करोड़ रुपये का ऑर्डर हासिल किया है, जिसके तहत पनडुब्बियों के लिए एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्लग का निर्माण किया जाएगा।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Dec 31, 2024 09:00 IST
Antique has 'Buy' ratings on BEL (target of Rs 373), HAL (target of Rs 5,902), BDL (target of Rs 1,357), Mazagon Dock (target of Rs 5,513) and PTC (target of Rs 19,653).

कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि रक्षा मंत्रालय ने दो ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनकी कुल कीमत ₹2,867 करोड़ है, जो DRDO-AIP प्रणाली के लिए एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) प्लग के निर्माण और भारतीय पनडुब्बियों पर इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टॉरपीडो (EHWT) की एकीकरण के लिए हैं। दोनों कॉन्ट्रैक्ट रक्षा सचिवराजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में 30 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में साइन किए गए। AIP प्लग के निर्माण और उसके इंटीग्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के साथ ₹1,990 करोड़ की कीमत पर साइन हुए।

मंत्रालय ने फ्रांस स्थित नेवल ग्रुप के साथ भी एक अन्य ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। DRDO के जरिए विकसित किए जा रहे EHWT के इंटीग्रेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नेवल ग्रुप, फ्रांस के साथ ₹877 करोड़ के अनुमानित लागत पर हस्ताक्षरित किया गया।

स्टॉक विशेष रूप से, मज़गांव डॉक का मौजूदा भाव करीब ₹2,266.25 पर है। इस मूल्य पर, इसने कैलेंडर वर्ष 2024 में 98.46 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है, जो अब समाप्त हो रही है। पिछले शुक्रवार (27 दिसंबर) को यह काउंटर 2:1 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट के बाद एक्स-स्टॉक स्प्लिट हो गया था।

स्टॉक 5-दिन, 10-दिन, 20-दिन और 30-दिन के साधारण मूविंग एवरेज (SMA) से नीचे कारोबार कर रहा था, लेकिन 50-दिन, 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन SMA से ऊपर था। स्टॉक का 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 44.80 था। 30 के नीचे का स्तर ओवरसोल्ड और 70 के ऊपर का स्तर ओवरबॉट माना जाता है। BSE के अनुसार, स्टॉक का प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेश्यो 18.46 है, जबकि प्राइस-टू-बुक (P/B) वैल्यू 6.97 है। प्रति शेयर आय (EPS) ₹122.74 रही, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी (RoE) 37.77% था।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
