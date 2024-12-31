PSU कंपनी NMDC ने जारी किया बोनस, BUY करने का आया मौका?

सरकारी कंपनी NMDC लिमिटेड ने जानकारी दी है कि रिकॉर्ड डेट के बाद पात्र निवेशकों को बोनस शेयरों का आवंटन किया गया है। NMDC का बोनस रिकॉर्ड डेट 27 दिसंबर (शुक्रवार) थी।

एक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, 30 दिसंबर को NMDC ने बताया कि 586,12,11,700 या 586.12 करोड़ बोनस शेयर निवेशकों को आवंटित किए गए हैं। बोनस शेयर 31 दिसंबर से एक्सचेंजों पर लिस्ट होंगे।

यह महत्वपूर्ण है कि NMDC ने 2:1 (दो के बदले एक) के रेश्यो में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की थी और 27 दिसंबर को रिकॉर्ड डेट तय की थी। यह NMDC द्वारा 16 सालों बाद पहला बोनस इश्यू था, जैसा कि BSE डेटा में बताया गया है।

NMDC शेयर प्राइस

NMDC एक नवरत्न PSU है जो इस्पात मंत्रालय के तहत आता है। मंगलवार को NMDC के शेयर लगभग 1 प्रतिशत बढ़कर ₹67.40 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे, जब 37 लाख इक्विटीज का लेन-देन हुआ था।

NMDC शेयर प्राइस टारगेट 2025

बाजार विशेषज्ञ नूरश मिरानी ने कहा है कि NMDC के शेयरों में निकट भविष्य में एक पलटाव की संभावना है। उनका कहना है कि NMDC के शेयरों के लिए शॉर्ट-टर्म लक्ष्य ₹225 (बोनस से पहले की कीमत) है। NMDC का वर्तमान कीमत पर उच्च लाभांश उपज 3.59 प्रतिशत है। 2024 में, PSU ने प्रत्येक शेयर पर ₹7.25 का डिविडेंड दिया था। 2023 और 2022 में, NMDC ने प्रत्येक शेयर पर ₹6.57 और ₹5.73 का लाभांश वितरित किया था।

BSE डेटा के अनुसार, पिछले एक साल में NMDC के शेयर सपाट रहे हैं, जिसमें 4 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, पिछले दो, तीन और पांच वर्षों में PSU के शेयरों ने सकारात्मक रिटर्न दिया है, जो 64 प्रतिशत, 86 प्रतिशत और 92 प्रतिशत है। NMDC लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन ₹59,212.89 करोड़ है। NMDC भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है/।