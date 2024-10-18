scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPolyCab India के शेयर आज खबरों में क्यों हैं?

PolyCab India के शेयर आज खबरों में क्यों हैं?

पॉलीकैब इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक इंदर टी. जयसिंघानी ने कहा, "हमने वित्तीय वर्ष की पहली छमाही को मजबूती के साथ पूरा किया है, जिसमें बाजार की मजबूत मांग के कारण दूसरी तिमाही और छमाही में हमारा अब तक का सबसे अधिक राजस्व और लाभ दर्ज किया गया है

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 18, 2024 18:01 IST
पॉलीकैब इंडिया के शेयर आज खबरों में हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी ने 30 सितंबर, 2024 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ में 3.6% साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्ज की है, जो 445.2 करोड़ रुपये है। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में पॉलीकैब इंडिया ने 429 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। पॉलीकैब इंडिया का शेयर गुरुवार को 1.12% गिरकर 7102.20 रुपये पर बंद हुआ, जबकि पिछली बार यह 7182.40 रुपये पर बंद हुआ था। 

पिछली तिमाही में परिचालन से राजस्व 30.4% बढ़कर 5,498.4 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 4,218 करोड़ रुपये था।

पॉलीकैब इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक इंदर टी. जयसिंघानी ने कहा, "हमने वित्तीय वर्ष की पहली छमाही को मजबूती के साथ पूरा किया है, जिसमें बाजार की मजबूत मांग के कारण दूसरी तिमाही और छमाही में हमारा अब तक का सबसे अधिक राजस्व और लाभ दर्ज किया गया है

पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड देश की सबसे बड़ी वायर और केबल निर्माता कंपनी है और वित्त वर्ष 22 में 122 बिलियन रुपये के समेकित कारोबार के साथ सबसे तेजी से बढ़ती FMEG कंपनियों में से एक है। कंपनी का व्यवसाय 23 विनिर्माण सुविधाओं, 15 से अधिक कार्यालयों और 25 से अधिक गोदामों के माध्यम से पूरे भारत में फैला हुआ है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
