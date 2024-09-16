PN Gadgil Jewellers IPO: लिस्टिंग के बाद HOLD या SELL? ग्रे मार्केट में जबरदस्त तेजी!

Bajaj Housing Finance के IPO की दमदार लिस्टिंग के बाद अब निवशकों की नजर PN Gadgil Jewellers की लिस्टिंग पर है। निवेशकों के सामने फिर वहीं सवाल खड़े हैं। जिनका IPO में लॉट आ गया वो लिस्टिंग के बाद Hold करें या फिर Sell? साथ ही IPO को लेकर ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है? कितने लिस्टिंग गेन्स की संभावना है?

PN Gadgil Jewellers IPO

PN Gadgil Jewellers IPO की शेयर बाजार में लिस्टिंग 17 सितंबर को BSE और NSE पर होने वाली है। इस IPO को लेकर निवेशक काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। P N Gadgil Jewellers IPO इश्यू का साइज 1100 करोड़ रुपये था और इन्वेस्टर्स की ओर से इसे बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला। ये इश्यू कुल मिलाकर 59.41 गुना सब्सक्राइब हुआ। इसे रिटेल कैटेगरी में 16.58 गुना, NII कैटेगरी में 56.08 गुना और QIB कैटेगरी में 136.85 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

बिजनेस मॉडल

कंपनी की स्थापना साल 2013 में हुई थी और ये अपने ब्रांड नाम PNG के तहत अलग-अलग प्राइस रेंज और डिजाइनों में सोने, चांदी, प्लेटिनम और हीरे के आभूषणों समेत कीमती धातु और आभूषण के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जनवरी 2024 तक स्टोर की संख्या के मामले में PN Gadgil Jewellers महाराष्ट्र में ऑर्गनाइज्ड ज्वेलरी कंपनियों में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने मार्च 2022 में अपना मोबाइल एप्लिकेशन PNG ज्वैलर्स भी लॉन्च किया है, जो उन्हें ग्राहकों को नए डिजाइन और कलेक्शन के बारे में अपडेट रखने और उन्हें उत्पाद पोर्टफोलियो को बेहतर समझने में मदद करता है।

GMP

अनलिस्टेड मार्केट में P N Gadgil Jewellers IPO का ग्रे मार्केट प्राइस 300 रुपये चल रहा है, जो कैप प्राइस के मुकाबले 62.5 प्रतिशत ज्यादा है। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के शेयरों की अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 780 रुपये पर हो सकती है। निवेशकों का अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है।

क्या करें निवेशक?

Mehta Equities Ltd के Senior VP (Research) प्रशांत तापसे का कहना है कि जिस तरह की सब्सक्रिप्शन डिमांड Bajaj Housing Finance में रही, वहीं स्थिति PN Gadgil IPO में भी देखने को मिल रही है।

कंपनी की मजबूत ब्रांड लॉयल्टी

कंपनी की मजबूत ब्रांड लॉयल्टी और महाराष्ट्र राज्य में अच्छी पॉजिशन कंपनी की अच्छी स्थिति दिखाती है और भविष्य में शानदार ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि IPO अपने इश्यू प्राइस से 50% या उससे ज्यादा की हेल्दी लिस्टिंग गेन के साथ डेब्यू कर सकता है। कंपनी की लिस्टिंग उस समय के साथ मेल खा रही है जब सोना भी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। हमें विश्वास है कि लिस्टिंग डे पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। एक मजबूत ब्रांड लेगेसी और गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और हीरे की ज्वेलरी में विविध पोर्टफोलियो के साथ PNG ग्राहकों के डायवर्सिफाई डिमांड को पूरा कर रहा है।

PNG ब्रांड की 150 साल पुरानी

PNG ब्रांड की 150 साल पुरानी समृद्ध विरासत के कारण, बाजार इसके लिस्टेड साथियों के मुकाबले इसे हाई वैल्यूएशन मल्टीपल दे सकता है। हमें विश्वास है कि PNG भारत के बढ़ते संगठित ज्वेलरी सेक्टर में अच्छी स्थिति में है। इसलिए हम लॉन्ग टर्म निवेशकों के नजरिये HOLD करने की सलाह देते हैं। वहीं फ्रेश बाइंग सिर्फ गिरावट के दौरान ही करने की सलाह है।

लिस्टिंग के बाद, क्योंकि सोना एक दीर्घकालिक निवेश है, पीएन गाडगिल को भी दीर्घकालिक के लिए होल्ड करने पर विचार किया जा सकता है। ताजा खरीद केवल तभी की जा सकती है जब भविष्य में बाजार के कारण कोई गिरावट आए।