Newsशेयर बाज़ारFevicol बनाने वाली कंपनी का शेयर बनेगा रॉकेट, एक्सपर्ट बोले- 'खरीदें' 35 फीसदी और चढ़ेगा भाव

Fevicol बनाने वाली कंपनी का शेयर बनेगा रॉकेट, एक्सपर्ट बोले- 'खरीदें' 35 फीसदी और चढ़ेगा भाव

फेविकोल बनाने वाली कंपनी Pidilite Industries ने चालू कारोबारी साल के तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये। नतीजे जारी करने के बाद कंपनी के शेयर में शानदार तेजी आई। शेयर में हो रही तेजी को लेकर ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने नोट जारी किया है। 

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jan 24, 2025 10:36 IST
Following the Q3 results, shares of Pidilite Industries rose 8.77 per cent to Rs 2,996 on Thursday, with its total market capitalization hitting Rs 1.51 lakh crore mark.

आपको बता दें कि कंपनी ने गुरुवार को तिमाही नतीजे जारी किये थे। बीते दिन कंपनी के शेयर 9 फीसदी से अधिक चढ़ गए थे। हालांकि, आज शेयर में उतार-चढ़ाव दिख रहा है। आज सुबह कंपनी के शेयर हरे निशान पर खुले पर 10 बजे के करीब स्टॉक लाल निशान पर आ गया। 10.02 बजे कंपनी के स्टॉक 0.02  फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 2,903.80 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। गुरुवार को कंपनी के शेयर 5.39 प्रतिशत चढ़कर 2,903.25 रुपये पर बंद हुए थे। 

शानदार रहे तिमाही नतीजे

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अक्टूबर-दिसंबर तक नेट प्रॉफिट 557 करोड़ रुपये रहा। एक साल में कंपनी के मुनाफा में 9 फीसदी की वृद्धि हुई है। दिसंबर को समाप्त तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 3,368.91 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल में 9 फीसदी ज्यादा है।  

इसके अलावा तीसरी तिमाही में कंपनी का एबिटा मार्जिन 25.1 प्रतिशत रहा। वहीं नेट सेल 9 फीसदी बढ़कर  3,357 करोड़ रुपये हो गया।

शेयर को खरीदने की दी गई सलाह

ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने शानदार तिमाही नतीजे के बाद शेयर को खरीदने की सलाह दी है। नुवामा ने कहा कि कंपनी का राजस्व और एबिटा अनुमान से काफी अच्छा रहा है। कंपनी के मार्जिन में सालाना आधार पर 145 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। 

ब्रोकरेज फर्म ने शेयर प्राइस टारगेट को 3,735 रुपये किया। यह वर्तमान शेयर प्राइस से 35 फीसदी की ग्रोथ को दिखाता है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jan 24, 2025