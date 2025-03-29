Penny Stock: SBI और LIC के भरोसेमंद स्टॉक Paisalo Digital के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, कंपनी ने 12000 NCD किया रिडीम

SBI और LIC की हिस्सेदारी वाली स्मॉल-कैप कंपनी Paisalo Digital के शेयर 1 अप्रैल 2025 (मंगलवार) को फोकस में रहेंगे। बता दें कि 31 मार्च 2025 (सोमवार) को ईद के कारण स्टॉक मार्केट बंद रहेगा। बीते दिन यानी शुक्रवार को कंपनी के शेयर 0.15 फीसदी की तेजी के साथ 34.03 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। कंपनी ने शेयर बाजार बंद होने के बाद बड़ी जानकारी दी, जिसके बाद यह स्टॉक फोकस (Stock In Focus) में आ गया।

रिडीम किया 1200 NCD

Paisa Lo Digital ने अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उन्होंने 9.95% Listed, Secured Redeemable Non-Convertible Debentures (NCDs) के तहत 1200 NCDs की राशि चुका दी है। यह भुगतान 28 मार्च 2025 को किया गया। अब बाकी 600 NCDs की मैच्योरिटी 28 जून 2025 को होगी।

क्या होता है NCDs?

NCDs (Non-Convertible Debentures) एक तरह का कर्ज होता है, जिसे कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए जारी करती हैं। इसमें निवेश करने वालों को एक तय समय के बाद उनकी राशि पर ब्याज के साथ पेमेंट किया जाता है। यह निवेश का एक सुरक्षित तरीका माना जाता है, क्योंकि इसमें निश्चित रिटर्न मिलता है।

शेयर की परफॉर्मेंस (Paisalo Digital Share Performance)

Paisalo Digital के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो सालभर से कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली है। एक साल में स्टॉक 43.75 फीसदी गिर गया। वहीं, दो साल में शेयर ने 21.80 फीसदी का रिटर्न दिया है। बीएसई से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 3,068.64 करोड़ रुपये है। स्टॉक का 52 वीक हाई 86.82 रुपये और 52 वीक लो 31.85 है।

Paisalo Digital शेयरहोल्डिंग पैटर्न (Paisalo Digital Share Holding Pattern)

Trendlyne डेटा के अनुसार दिसंर 2024 तक LIC के पास 1.35 फीसदी और SBI के पास 9.87 फीसदी हिस्सेदारी है। इसी तरह FII के पास 9.5% फीसदी हिस्सेदारी है। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी दिसंबर 2024 तक 52.61 फीसदी थी।

