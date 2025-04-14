Penny Stock: ₹1 वाला स्टॉक काट रहा बवाल! मात्र ₹10,000 का निवेश कर लखपति बन गए निवेशक

Penny Stock: शेयर बाजार ऐसे पेनी स्टॉक से भरा पड़ा है जिसने निवेशकों को कम से कम समय में तूफानी रिटर्न देकर मालामाल कर दिया है। आज भी हम आपको एक ऐसे ही शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पिछले 5 साल के दौरान 5000% से भी ज्यादा का धमाकेदार रिटर्न दिया है।

फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की इस स्मॉल कैप कंपनी का नाम है ARC Finance Ltd. इस शेयर ने निवेशकों के महज 10,000 रुपये के निवेशक को सिर्फ पांच साल में 5 लाख रुपये के कॉर्पस में बदल दिया है।

₹10,000 ऐसे बना ₹5 लाख

17 अप्रैल 2020 यानी करीब पांच साल पहले इस शेयर की कीमत मात्र 0.020 रुपये थी। अगर इस कीमत पर किसी निवेशक ने सिर्फ 10,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास ARC Finance के 5,00,000 यानी 5 लाख इक्विटी शेयर होते।

वर्तमान में 1 इक्विटी शेयर की कीमत 1 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास 5 लाख रुपये का कॉर्पस होता।

ARC Finance Share Price

शुक्रवार 11 अप्रैल को कंपनी का शेयर बीएसई पर 1.96% या 0.02 रुपये चढ़कर 1.04 रुपये पर बंद हुआ। स्टॉक ने अपना 52 Week High 11 दिसंबर 2024 को 2.91 रुपये का बनाया था और शेयर ने अपना 52 Week Low 6 मई 2024 को 0.64 रुपये का बनाया था।

ARC Finance Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में करीब 1 प्रतिशत टूटा है तो वहीं स्टॉक पिछले 1 महीने में 2 प्रतिशत चढ़ा है। पिछले 3 महीने में शेयर 25 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 46 प्रतिशत से अधिक टूटा है।

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 48 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 103 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। हालांकि अगर पिछले 3 साल में देखें तो स्टॉक 46 प्रतिशत से अधिक टूटा है। अगर पिछले 5 साल में देखें तो शेयर 5100 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।