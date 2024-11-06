रिजल्ट्स आते ही ₹22 का स्टॉक बना रॉकेट! प्रमोटर्स ने भी बढ़ाई हिस्सेदारी

22 रुपए के माइक्रो-कैप स्टॉक में बंपर तेजी देखी जा रही है। इंट्रा डे के दौरान स्टॉक बुधवार को 15 प्रतिशत तक उछल गया। दरअसल तेजी के पीछे दो बड़ी वजह हैं। पहला तो कंपनी की ओर से Q2 नतीजे पेश कर दिए गए हैं और दूसरा हाल ही में प्रमोटर्स ने कंपनी में हिस्सेदारी और बढ़ाई है। तो आइये तमाम तरह की डिटेल्स आपके सामने रखते हैं।

स्टॉक का नाम Adroit Infotech Ltd है। इसकी स्थापना साल 1990 में हुई थी और यह एक माइक्रो-कैप कंपनी है, जो मुख्य रूप से SAP सपोर्ट सर्विसेज देती है। यह संगठन को SAP प्रोडक्ट्स और सॉल्यूएशन के जरिए से इंटरनल प्रोसेस में सुधार कर लागत को कम करने और प्रभावशीलता तथा क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है।

सितंबर 2024 में जारी तिमाही परिणामों के मुताबिक Adroit Infotech Ltd ने ₹7.07 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल ₹4.14 करोड़ था। इस प्रकार यह 71 प्रतिशत की YoY (साल दर साल) बढ़ोतरी दिखाता है। कंपनी के जरिए रिपोर्ट किया गया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹0.83 करोड़ था, जबकि मार्जिन लगभग 11.74 प्रतिशत था, जो पिछले साल की समान तिमाही में हुए नुकसान से बेहतर है। नेट प्रॉफिट ₹0.45 करोड़ था, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ₹0.72 करोड़ का नुकसान हुआ था।

सालाना प्रदर्शन पर नजर डालें तो कंपनी ने FY24 में ₹24.86 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया है। FY24 के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹4.75 करोड़ था, जबकि नेट प्रॉफिट ₹3 करोड़ था।

कंपनी का मार्केट कैप ₹135.44 करोड़ है। इसके अलावा कंपनी के शेयरों ने पिछले 1 साल में 50 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। सितंबर तिमाही में कंपनी के प्रमोटरों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, उन्होंने अतिरिक्त 2.46 प्रतिशत या 14,06,361 शेयर खरीदे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देंगे तो जून तिमाही में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 36.61 प्रतिशत थी जबकि सितंबर तिमाही में ये बढ़कर 39.07 प्रतिशत हो गई है। वहीं FIIs और DIIs की इसमें हिस्सेदारी नहीं है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

