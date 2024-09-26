scorecardresearch
PB Fintech Share: खबर अच्छी थी लेकिन शेयर की पिटाई हो गई

शेयर की कीमत में आज की गिरावट कंपनी द्वारा एक्सचेंजों को दो समाचार रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण जारी करने के बाद आई, जिनका शीर्षक था "पीबी फिनटेक हेल्थकेयर क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना सकती है। इस खबर के बावजूद शेयर की पिटाई हो गई।गा।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 26, 2024 18:43 IST
PB Fintech share price: As per BSE, the company's stock has a price-to-equity (P/E) ratio of 3263.72 against a price-to-book (P/B) value of 10.16.

ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म पॉलिसीबाजार की पैरेंट कंपनी पीबी फिनटेक लिमिटेड में गुरुवार के कारोबार में भारी गिरावट आई। शेयर 10.31 फीसदी गिरकर 1,545.10 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसे आखिरी बार 6.50 फीसदी की गिरावट के साथ 1,610.75 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। इस गिरावट के बावजूद, इस शेयर ने साल-दर-साल (YTD) आधार पर 101.21 फीसदी की तेजी के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

बाजार विशेषज्ञ कुश घोडासरा ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, "कोई भी व्यक्ति लंबी अवधि के नजरिए से इस शेयर को खरीद सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 100 रुपये निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आप आज 50 रुपये लगा सकते हैं और एक या दो सप्ताह तक इंतजार कर सकते हैं।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "दैनिक चार्ट पर शेयर कमजोर दिख रहा है और 1,500 रुपये के स्तर तक फिसल सकता है। 1,720 रुपये पर प्रतिरोध देखा जाएगा।"
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
