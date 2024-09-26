PB Fintech Share: खबर अच्छी थी लेकिन शेयर की पिटाई हो गई

ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म पॉलिसीबाजार की पैरेंट कंपनी पीबी फिनटेक लिमिटेड में गुरुवार के कारोबार में भारी गिरावट आई। शेयर 10.31 फीसदी गिरकर 1,545.10 रुपये के दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसे आखिरी बार 6.50 फीसदी की गिरावट के साथ 1,610.75 रुपये पर कारोबार करते देखा गया था। इस गिरावट के बावजूद, इस शेयर ने साल-दर-साल (YTD) आधार पर 101.21 फीसदी की तेजी के साथ मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

शेयर की कीमत में आज की गिरावट कंपनी द्वारा एक्सचेंजों को दो समाचार रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण जारी करने के बाद आई, जिनका शीर्षक था "पीबी फिनटेक हेल्थकेयर क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना सकती है। इस खबर के बावजूद शेयर की पिटाई हो गई।

बाजार विशेषज्ञ कुश घोडासरा ने बिजनेस टुडे टीवी को बताया, "कोई भी व्यक्ति लंबी अवधि के नजरिए से इस शेयर को खरीद सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप 100 रुपये निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आप आज 50 रुपये लगा सकते हैं और एक या दो सप्ताह तक इंतजार कर सकते हैं।

रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "दैनिक चार्ट पर शेयर कमजोर दिख रहा है और 1,500 रुपये के स्तर तक फिसल सकता है। 1,720 रुपये पर प्रतिरोध देखा जाएगा।"

