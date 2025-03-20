Paisalo Digital के शेयरों में उछाल, 30 करोड़ के कमर्शियल पेपर्स का हुआ रिडेम्पशन

Paisalo Digital के शेयरों में गुरुवार को 6 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखा गया। यह तेजी कंपनी द्वारा 30 करोड़ रुपये के कमर्शियल पेपर्स (Commercial Papers) के रिडेम्पशन की घोषणा के बाद आई। खबर लिखते वक्त BSE पर कंपनी के शेयर 6.35 फीसदी की बढ़त के साथ ₹36.46 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे।

पूरी रकम का किया भुगतान

Paisalo Digital जो एक स्मॉल-कैप नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसने 20 मार्च को अपने कमर्शियल पेपर्स का पूरा पेमेंट कर दिया है। ये कमर्शियल पेपर्स BSE पर लिस्टेड थे और इनकी मैच्योरिटी डेट 20 मार्च ही थी।

नए फंड्स के लिए लिया कदम

19 मार्च को Paisalo Digital के बोर्ड ने देश के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से फंड जुटाने के लिए कमर्शियल पेपर्स जारी करने का फैसला किया। बोर्ड की ऑपरेशन्स और फाइनेंस कमिटी ने ₹90 करोड़ तक के कमर्शियल पेपर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर जारी करने की मंजूरी दी। इसमें SBI को 600 लिस्टेड कमर्शियल पेपर्स जारी हुए है। इस पेपर की वैल्यू ₹5 लाख प्रति यूनिट है।

Paisalo Digital स्टॉक परफॉर्मेंस (Paisalo Digital Share Performance)

Paisalo Digital के शेयरों ने पिछले एक महीने में 14% की गिरावट देखी है। वहीं, तीन महीनों में यह स्टॉक 13% गिर चुके हैं। इसी तरह पिछले छह महीनों में निवेशकों को करीब 40% का नुकसान हुआ है। हालांकि, पिछले दो सालों में कंपनी के शेयरों ने 22 फीसदी का रिटर्न दिया है, जबकि पांच साल में लगभग 300 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

