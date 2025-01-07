Hot Stock: साल भर में 600 प्रतिशत से ज्यादा का दिया रिटर्न, अब शेयरहोल्डर्स को मिल रहा बोनस स्टॉक

Multibagger Stock: शेयर बाजार में कई ऐसे शेयर हैं, जिन्होंने एक साल में शानदार रिटर्न दिया है। इन शेयरों में से एक Padam Cotton Yarns भी है। शेयर बाजार में हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच Padam Cotton Yarns के शेयर फोकस में बने हुए हैं। कंपनी के शेयरों ने पिछले एक साल में 600 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है। अब कंपनी शेयरधारकों को बोनस शेयर भी दे रही है।

निवेशकों को दिया धमाकेदार रिटर्न (Padam Cotton Yarns Share Return)

कंपनी के शेयर में आज अपर सर्किट लगा है। अगर कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सत्रों में कंपनी के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। वहीं, एक महीने में कंपनी के शेयर ने 45 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

आपको बता दें कि Padam Cotton Yarns Ltd कॉटन यार्न के मैन्युफैक्चरिंग और कंसल्टिंग का काम करती है।

क्या है शेयर का भाव? (Padam Cotton Yarns Share Price)

सोमवार को कंपनी के शेयर 385.30 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। आज कंपनी के शेयर अपर सर्कट के साथ 393 रुपये प्रति शेयर पर खुला और बंद भी हुआ। यह लेवल 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर हैं। आज के सत्र के दौरान कंपनी का एम-कैप 185 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

शेयरहोल्डर्स को मिल रहा बोनस शेयर

कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर का एलान किया था। बोनस शेयर के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट 8 जनवरी 2025 यानी कल तय की है। 8 जनवरी को जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में कंपनी के शेयर रहेंगे वह बोनस शेयर के हकदार होंगे। अगर किसी निवेशक ने आज शेयर खरीदा है तो T+2 ट्रेडिंग रूल्स के अनुसार उनके डीमैट अकाउंट में कल शेयर क्रेडिट नहीं होंगे।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Padam Cotton Yarns Share Performance)

बीएसई एनालिटिक्स के अनुसार पिछले एक साल में कंपनी के शेयर ने 663 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं लिस्टिंग प्राइस से अभी तक में कंपनी के शेयर में 3390 फीसदी का उछाल आया है। कंपनी के धमाकेदार रिटर्न का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन निवेशकों ने 6 महीने पहले 1 लाख रुपये का शेयर खरीदा था, अब उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कुल 11 लाख रुपये हो गई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

