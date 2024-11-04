ये PSU स्टॉक क्रैश होकर 100 रुपए पर आ जाएगा! निवेशकों के लिए बड़ा रिस्क

भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के Q2 के रिजल्ट्स अपने अनुमान से चूक गए हैं। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में निवेशकों का अच्छा पैसा बनाया है।

वैश्विक ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इन कंपनियों के खराब नंबर्स के पीछे मार्केटिंग और रिफाइनिंग मुख्य कारण थे जो इनके टारगेट्स चूकने का कारण बने। एक नोट में ब्रोकरेज ने कहा कि जुलाई से सितंबर 2024 के लिए तेल विपणन कंपनियों (OMCs) का EBITDA यानि कामकाजी मुनाफा कमजोर रहा।

नोट के मुताबिक Indian Oil का Q2 में ब्याज, टैक्स और अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई गोल्डमैन सैक्स के अनुमान से 21% कम है। वहीं HPCL की 6% कम रही, जबकि BPCL ने ब्रोकरेज के प्रोजेक्शन से 4% कम रिपोर्ट किया।

नए टारगेट्स

ब्रोकरेज ने स्पष्ट किया कि Indian Oil की कमाई की कमी रिफाइनिंग, मार्केटिंग और पेट्रोकैमिकल क्षेत्रों में अपेक्षा से कमजोर कमाई के कारण थी। गोल्डमैन सैक्स Indian Oil के लिए सबसे बड़े जोखिम को देखता है और इसलिए OMC स्टॉक पर अपने "SELL" कॉल को ₹105 के टारगेट प्राइस के साथ बनाए रखा है। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज 1 नवंबर, जो मुहूरत ट्रेडिंग का दिन था, उसके आधार पर स्टॉक में 27.5% की गिरावट की उम्मीद की जा रही है।

यह टिप्पणी तब आई जब भारत के टॉप रिफाइनर IOC ने अपने दूसरे तिमाही के प्रॉफिट में लगभग 99% की गिरावट की जानकारी दी है, क्योंकि मार्केटिंग मार्जिन्स पर काफी दवाब देखा गया है। इस सरकारी कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 30 सितंबर को समाप्त तीन महीनों के लिए ₹180 करोड़ गिर गया।

IOC का औसत ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन अप्रैल-सितंबर में $4.08 प्रति बैरल से गिरकर पिछले साल $13.12 प्रति बैरल हो गया। EBITDA जून तिमाही से ₹3,773 करोड़ तक गिरकर आधे से अधिक हो गया, जो 56% की गिरावट दिखाता है। गोल्डमैन सैक्स ने HPCL और BPCL स्टॉक्स पर न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी है। हालांकि, ब्रोकरेज ने HPCL के लिए लक्ष्य को ₹375 से घटाकर ₹370 कर दिया है, जबकि BPCL के लिए इसे ₹365 से बढ़ाकर ₹370 कर दिया है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।