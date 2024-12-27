NTPC, PNB, BOB, BEL, ONGC, Federal Bank Stocks में होने वाला है बड़ा खेल!

NSE के कई इंडेक्स, जिनमें Nifty, Nifty Bank और CPSE शामिल हैं, 30 दिसंबर को क्वार्टर एडजस्टमेंट के लिए गुजरेंगे। ऐसे में कुछ स्टॉक्स पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा।

Nuvama Alternative & Quantitative Research के मुताबिक NTPC, Punjab National Bank, IndusInd Bank Ltd और Federal Bank कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्हें स्वस्थ पेसिव इनफ्लो देखने को मिल सकते हैं। वहीं, State Bank of India (SBI), HDFC Bank Ltd, Power Grid और Kotak Mahindra Bank बैंक कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आउटफ्लो की संभावना है।

NTPC में 1.87 करोड़ शेयरों की खरीदारी हो सकती है, जिसकी वैल्यू 74 मिलियन डॉलर होगा। PNB में 2.05 करोड़ शेयरों की खरीदारी हो सकती है, जिसकी वैल्यू 25 मिलियन डॉलर होगी। IndusInd Bank, Federal Bank और Bank of Baroda में 23 मिलियन डॉलर, 18 मिलियन डॉलर और 17 मिलियन डॉलर के इनफ्लो हो सकते हैं। Nuvama का अनुमान है कि अदानी एंटरप्राइजेज को 15 मिलियन डॉलर का इनफ्लो मिलेगा और ICICI बैंक को 14 मिलियन डॉलर का इनफ्लो हो सकता है।

Nuvama ने कहा SBI में 57 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो हो सकता है। HDFC बैंक ($47 मिलियन), पावर ग्रिड ($23 मिलियन), कोटक महिंद्रा बैंक ($20 मिलियन) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ($19 मिलियन) में भी आउटफ्लो की संभावना है। PSU स्टॉक्स ONGC और कोल इंडिया में $17 मिलियन और $16 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है।

इंडेक्सेस में NTPC (18.4 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत ) और कोचीन शिपयार्ड ( 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2 प्रतिशत) CPSE इंडेक्स में वेटेज बढ़ने की संभावना है। पावर ग्रिड, BEL, ONGC और कोल इंडिया में वेटेज में 30-50 बेसिस प्वाइंट्स की कमी हो सकती है।

Nifty Bank में PNB का वेटेज 60 बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 2.5 प्रतिशत हो सकता है, जो पहले 1.8 प्रतिशत था। इंडसइंड बैंक का वेटेज 60 बेसिस प्वाइंट्स बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो सकता है, जो पहले 3.8 प्रतिशत था। Federal Bank, Bank of Baroda, Canara Bank और AU SFB में भी 30-50 बेसिस प्वाइंट्स का बदलाव हो सकता है।

Nifty में अदानी एंटरप्राइजेज का वेटेज मामूली रूप से 3 बेसिस प्वाइंट्स बढ़ सकता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक और HCL टेक्नोलॉजीज में भी मामूली बदलाव हो सकते हैं। टाटा मोटर्स, M&M, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC में वेटेज में मामूली गिरावट हो सकती है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।