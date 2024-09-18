NTPC Green ने IPO के लिए DRHP फाइल किया, जानिए पूरी डिटेल्स

NTPC Green Energy IPO को लेकर जिस तरह की खबरें बाजार में चल रही थी वो सही साबित हुई है। कंपनी ने IPO के लिए SEBI के पास डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं। आइये जानते हैं पूरी खबर...

NTPC ग्रीन ने IPO के लिए SEBI के पास DRHP फाइल कर दिया है। इस IPO में फ्रेश इश्यू के जरिए कंपनी 10,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। ड्राफ्ट पेपर्स के मुताबिक कंपनी सिर्फ फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करेगी और मौजूदा शेयरधारक ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए कोई हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि IPO से होने वाली पूरी आय कंपनी को जाएगी। आपको बता दें कि NTPC Green Energy यानि National Thermal Power Corporation, NTPC की सब्सिडियरी कंपनी है।

IPO के लिए IDBI कैपिटल, HDFC बैंक, IIFL सिक्योरिटीज और नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट को बुक रनिंग लीड मैनेजर्स बनाया गया है।

NTPC Green Energy की शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई थी। ये NTPC Limited की सब्सिडियरी कंपनी है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, NTPC Renewable Energy पूरे देश में बड़े सोलर विंड और हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स चला रही है और भारत सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क योजना के तहत कई राज्यों में गीगावाट पैमाने के रिन्यूबल एनर्जी पार्क और प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रही है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी और ESG प्रोजेक्ट्स को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले NTPC इस कंपनी की 20% हिस्सेदारी एक स्ट्रैटेजिक निवेशक और मलेशिया की दिग्गज एनर्जी कंपनी को बेचने वाली थी लेकिन बाद में कंपनी ने अपना फैसला बदल दिया।