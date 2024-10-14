Northern Arc Capital Share हाई से 20 प्रतिशत नीचे, खरीदें या बेचें?

Northern Arc Capital Share के IPO का निवेशकों के बीच काफी क्रेज देखने को मिला। न सिर्फ कंपनी की अच्छी लिस्टिंग हुई बल्कि स्टॉक ने 350 रुपए प्रति शेयर के भाव का 52 वीक हाई भी बनाया। लेकिन अब शेयर अपने हाई लेवल से करीब 20 प्रतिशत नीचे आ चुका है। ऐसे में निवेशकों के मन कई सवाल हैं। आइये जानते हैं उनके जवाब...

Northern Arc Capital Share Price का शेयर 24 सितंबर 2024 को NSE और BSE पर लिस्ट हुआ था। यह स्टॉक अपने हाई ₹350 से लगभग 20% करेक्ट होकर वर्तमान में ₹279 पर ट्रेड कर रहा है। यह गिरावट क्या उन निवेशकों के लिए मौका है, जिन्हें कंपनी का IPO एलॉटमेंट हासिल नहीं हुआ? साथ ही जिनके पास कंपनी के शेयर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए?

क्या करें निवेशक?

नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का शेयर सोमवार को NSE India पर एक प्रतिशत की गिरावट के साथ 279 रुपए के भाव पर ट्रेड करता दिखा। स्टॉक में लगातार गिरावट का दौर जारी है। ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि 277 के भाव पर मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये लेवल टूटते हैं तो स्टॉक सीधा 245 रुपए के भाव पर जाता दिख सकता है। अगर निवेशक स्टॉक को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो स्टॉक में 320 रुपए के लेवल का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है।

शेयर होल्डिंग पैटर्न

सितंबर 2024 की शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की हिस्सेदारी 5.23% है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) की हिस्सेदारी 26.45% है। पब्लिक निवेशकों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कि 66.90% है, जबकि दूसरी कैटेगरी के निवेशकों की हिस्सेदारी 1.41% है। कुल मिलाकर, कंपनी के 1,84,277 शेयर होल्डर्स हैं, जो यह दर्शाता है कि कंपनी में बड़े पैमाने पर रिटेल और संस्थागत निवेशकों की भागीदारी है।

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक Northern Arc Capital के शेयरों पर विचार करते समय, निवेशकों को कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर भी ध्यान देना चाहिए। कंपनी ने हाल के सालों में सेल्स, प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार दिखाया है, साथ ही इसका नेट प्रॉफिट और EPS भी लगातार बढ़ा है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।