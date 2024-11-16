Vodafone₹7 का शेयर निवेशकों का पैसा करेगा डबल! Idea

पिछले कुछ वक्त से Vodafone Idea के शेयरों में आई गिरावट क्या थम सकती है? क्या Vi के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है? इस संभावना जापानी ब्रोकरेज फर्म Nomura India ने जताई है। आइये जानते रिपोर्ट की खास बातें..

Nomura का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 में सब्सक्राइबर घटने की रफ्तार धीमी हो सकती है और वित्त वर्ष 2027 तक Vodafone Idea धीरे-धीरे ग्रोथ की राह पर लौट सकती है। यह ग्रोथ 4G कवर बढ़ाने और 5G रोलआउट में किए जा रहे निवेशों पर आधारित होगी। Nomura को उम्मीद है कि Vodafone Idea का कामकाजी मुनाफा यानि EBITDA वित्त वर्ष 2024-27 के बीच 14 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ सकता है। हालांकि, कंपनी की वित्तीय सेहत और भविष्य की ग्रोथ डेब्ट फंडिंग पर निर्भर करेगी।

ब्रोकरेज फर्म Nomura की ओर से कंपनी पर खरीदारी की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹14 तय किया है। यह मौजूदा प्राइस के मुकाबले 90 प्रतिशत अपसाइड का संकेत देता है।

Vodafone Idea FY25 की चौथी तिमाही (Q4FY25) तक प्रमुख क्षेत्रों में 5G रोलआउट शुरू करेगी। कंपनी ने FY25E तक 4G कवर को 120 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अगले तीन सालों में कंपनी करीब ₹50,000-55,000 करोड़ खर्च करने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि Nomura ने FY25 के लिए EBITDA अनुमान 3 प्रतिशत घटाया है और FY26/FY27 के लिए इसे 5%/4% तक ट्रिम किया है।

Vodafone Idea ने जुलाई 2024 में टैरिफ बढ़ाया था, जिससे BSNL को सब्सक्राइबर लॉस झेलना पड़ा। हालांकि अगस्त 2024 से यह ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। मैनेजमेंट का कहना है कि टैरिफ हाइक का पूरा प्रभाव आने वाले दो तिमाहियों में दिखाई देगा।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

