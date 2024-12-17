इस Navratna PSU stock पर आई बड़ी खबर, निवेशक हो जाएंगे खुश!
स्टील मंत्रालय के तहत आने वाली NMDC एक 'नवरत्न' सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह कंपनी छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में लौह अयस्क खदानों का संचालन करती है। सितंबर 2024 तक, सरकार के पास इस पीएसयू में 60.79 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
राज्य-स्वामित्व वाली NMDC Ltd ने मंगलवार को 2:1 के रेश्यो में बोनस इक्विटी शेयरों के आवंटन के लिए रिकॉर्ड और निर्धारित डेट का एलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि 12 दिसंबर 2024 को आयोजित असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की स्वीकृति हासिल होने के संदर्भ में हम सूचित करना चाहते हैं कि कंपनी ने BSE लिमिटेड और NSE से 16 दिसंबर 2024 को मंजूरी हासिल की है, जिसके तहत कंपनी 586,12,11,700 इक्विटी शेयरों को 1 रुपये प्रति शेयर की वैल्यू पर बोनस शेयरों के रूप में आवंटित करने की योजना है, जो कंपनी में हर 1 मौजूदा इक्विटी शेयर पर 2 नए इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे।
कंपनी ने 27 दिसंबर 2024, शुक्रवार को रिकॉर्ड डेट के रूप में निर्धारित की है, ताकि शेयरधारकों के पात्रता की पहचान की जा सके कि उन्हें बोनस शेयर जारी किए जाएंगे या नहीं।
NMDC का कहना है कि निर्धारित आवंटन डेट 30 दिसंबर 2024, सोमवार को होगी, जिसके लिए बोनस शेयरों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा ये बोनस शेयर आवंटन की अगली कार्यकारी तिथि यानी 31 दिसंबर 2024 मंगलवार को ट्रेड के लिए उपलब्ध होंगे, जैसा कि सेबी के 16 सितंबर 2024 के सर्कुलर में उल्लेख किया गया है।
स्टॉक के संदर्भ में, एनएमडीसी को अंतिम बार 1.89 प्रतिशत गिरकर 228.25 रुपये पर ट्रेड करते देखा गया। इस मूल्य पर यह काउंटर 2024 में अब तक 13.16 प्रतिशत चढ़ चुका है, जबकि बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स में 11.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
इस लेख को लिखे जाने के समय, बीएसई पर लगभग 1.69 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ था। यह आंकड़ा दो हफ्ते की औसत वॉल्यूम 4.99 लाख शेयरों से कम था। काउंटर पर टर्नओवर 3.90 करोड़ रुपये रहा, जिसका मार्केट कैप 66,935.04 करोड़ रुपये था।
डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।