scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसोमवार को बाजार के प्रमुख ट्रिगर क्या होंगे?

सोमवार को बाजार के प्रमुख ट्रिगर क्या होंगे?

मेनबोर्ड सेगमेंट में Hyundai Motor IPO और Afcons Infrastructure IPO का सब्सक्रिप्शन जल्द ही खुलने वाला है। Hyundai Motors का IPO प्राइमरी मार्केट की एक बड़ी इवेंट के तौर पर काम करेगा। Diffusion Engineers IPO सोमवार तक खुला है। SME सेगमेंट में तीन नए IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे, जबकि छह इश्यू पहले से खुले हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 29, 2024 09:50 IST
Sector-wise, the BSE Metal index was the top performers with a gain of 7.1 percent followed by BSE Oil & Gas index (up 5.9 percent) and BSE Auto index (up 4.3 percent).
Sector-wise, the BSE Metal index was the top performers with a gain of 7.1 percent followed by BSE Oil & Gas index (up 5.9 percent) and BSE Auto index (up 4.3 percent).

भारतीय बाजार ने सितंबर सीरीज को ग्लोबल संकेतों के दम पर मजबूत नोट पर समाप्त किया है। अब नई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, और बाजार कई घरेलू और वैश्विक ट्रिगर्स पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऑटो कंपनियों के सितंबर महीने के बिक्री आंकड़े जारी होने वाले हैं। दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट और उसके बाद कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। इसके साथ ही प्राइमरी मार्केट के एक्शन और संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर भी बाजार की नजर होगी।

advertisement

पिछले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिली थी। बैंकिंग, फाइनेंशियल, ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर में सक्रियता दिखी, जबकि मेटल और पावर सेक्टर भी मजबूत दिखे। हालांकि, आईटी और एक्सपोर्ट से जुड़े शेयरों पर थोड़ा दबाव रहा। Accenture के नतीजों के बाद भारतीय आईटी स्टॉक्स में रैली की उम्मीदें बढ़ गई हैं।

इस हफ्ते बाजार के लिए प्रमुख ट्रिगर्स क्या होंगे:

1. ग्लोबल बाजार से संकेत
पिछले हफ्ते चीन के केंद्रीय बैंक PBoC ने ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की थी, और वहां की सरकार ने आर्थिक राहत पैकेज की भी घोषणा की थी। इसके बाद चीन और हांगकांग के बाजारों में उछाल देखने को मिला, और कमोडिटी कीमतों में भी बढ़त दर्ज की गई। अगले हफ्ते भी ग्लोबल बाजारों और मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियों पर बाजार की नजर रहेगी। अमेरिकी बाजारों में भी तेजी का रुख देखा जा रहा है।

2. कच्चे तेल की कीमतें
शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिला, लेकिन साप्ताहिक आधार पर इन पर दबाव ही बना रहा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 71.89 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड ऑयल 68.18 डॉलर प्रति बैरल पर रही।

3. FIIs और DIIs के आंकड़े
सितंबर महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने कैश मार्केट में ₹22,403.72 करोड़ की शुद्ध खरीदारी की है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने ₹24,211.50 करोड़ की खरीदारी की है।

4. कॉर्पोरेट एक्शन
अगले हफ्ते कई स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल सकता है। ADS Diagnostics, Accelya Solutions और KPI Green Energy का एक्स-डिविडेंड डेट 30 सितंबर को है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स का एक्स-स्प्लिट और एक्स-बोनस डेट भी अगले हफ्ते हैं।

5. प्राइमरी मार्केट में एक्शन
मेनबोर्ड सेगमेंट में Hyundai Motor IPO और Afcons Infrastructure IPO का सब्सक्रिप्शन जल्द ही खुलने वाला है। Hyundai Motors का IPO प्राइमरी मार्केट की  एक बड़ी इवेंट के तौर पर काम करेगा। Diffusion Engineers IPO सोमवार तक खुला है। SME सेगमेंट में तीन नए IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे, जबकि छह इश्यू पहले से खुले हैं।

6. लिस्टिंग
सोमवार को Manba Finance के शेयर NSE और BSE पर लिस्ट होंगे, जबकि KRN Heat Exchanger की लिस्टिंग 3 अक्टूबर को होगी। Diffusion Engineers के शेयर 4 अक्टूबर को लिस्ट होंगे।

advertisement


 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 29, 2024